Los Pecados Capitales de MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity Crece en Audiencia: Un Éxito Contundente

La popularidad de MasterChef Celebrity sigue en ascenso, convirtiéndose en el programa más visto de la televisión argentina en el día de su emisión. Con la llegada de nuevas figuras, el reality culinario ha encontrado un nuevo aire que atrapa a los televidentes.

En lo que va de 2026, la televisión en general presenta un rendimiento irregular, sin embargo, MasterChef Celebrity, transmitido de domingo a jueves por Telefe, ha experimentado un aumento progresivo en su audiencia. Con el debut de Yanina Latorre en reemplazo de Maxi López el martes, el programa alcanzó un promedio de 12,4 puntos, y el miércoles logró atraer aún más espectadores, alcanzando 12,7 puntos con picos cercanos a los 14.

Récord de Audiencia y Competencia en la Pantalla El programa de cocina se consolidó como el más visto del día, seguida por la segunda parte, que logró 9,8 puntos. En tercer lugar se ubicó Pasapalabra, el exitoso ciclo de Iván de Pineda, con un rating de 8,7 puntos.

Atractivos del Programa: Desafíos y Personajes Únicos Entre los momentos destacados de esta emisión de MasterChef Celebrity, sobresale el look atrevido de la participante La Reini, quien decidió imitar a Germán Martitegui, uno de los jurados, no solo en su apariencia, sino también en sus gestos y vestimenta. El desafío de aquella noche, basado en los pecados capitales, ofreció recetas creativas que cautivaron a la audiencia.

La Soberbia de La Reini Brilla en la Cocina La Reini, al abordar el pecado de la soberbia, supo captar la atención tanto con su preparación como con su interpretación, lo que le valió un lugar en el balcón, donde se posicionan los mejores concursantes. Otros participantes, como el exfutbolista Turco Husaín, lograron acompañarla allí, mientras que algunos recibieron el delantal gris, lo que les aseguró una plaza en la gala de última chance.

Tendencias de Ratings en la Televisión Argentina El ranking del día muestra que Telefe noticias se posicionó en el cuarto lugar con 7,7 puntos, seguido por la telenovela turca La traición con 6,8 puntos, asegurando así el dominio de Telefe. En contraste, El Trece no logró romper esta tendencia, siendo El Zorro su programa más visto, apenas alcanzando 4,6 puntos.

Desempeño de Nuevos Programas Los nuevos ciclos de El Trece, que debutaron recientemente, no tuvieron un buen desempeño en su tercer envío. La cocina rebelde, con Jimena Monteverde, bajó de 3,1 a 2,7 puntos, mientras que The Balls, conducido por Benjamín Vicuña, pasó de 2,6 a 2,3 puntos.

Panorama General de Ratings En Elnueve, Bendita lideró con 2,5 puntos, y en América, Intrusos obtuvo 3,1 puntos. La Televisión Pública quedó con 0,3 puntos. Finalmente, Net TV y Bravo regresaron a las mediciones con programaciones que no lograron destacarse: Cine Net alcanzó 0,6 puntos mientras que Destilando amor llegó a 0,2 puntos.