Donald Trump se vuelve viral con gestos ofensivos

El presidente estadounidense dejó a todos boquiabiertos con su controversial actuación ante legisladores, generando reacciones encontradas en las redes sociales.

Durante un reciente discurso ante miembros del Partido Republicano en Washington, Donald Trump no se contuvo y realizó una imitación caricaturesca del presidente francés Emmanuel Macron, además de burlarse de atletas transgénero en competiciones femeninas. Este momento, grabado y compartido en diversas plataformas sociales, ha acumulado millones de visualizaciones y una oleada de reacciones diversas: risas entre sus seguidores y críticas contundentes por considerarlo ofensivo.

Un Momento Viral

El hecho tuvo lugar en el marco de una reunión del Partido Republicano, donde Trump discutía presiones a líderes europeos sobre políticas de medicamentos y comercio. Al mencionar a Macron, el presidente estadounidense adoptó una voz aguda y susurrante, imitando su estilo con frases como «Donald, por favor, haré lo que quieras, pero no se lo digas a mi pueblo». Con gestos exagerados, Trump dio vida a una supuesta sumisión del mandatario francés.

Burlas a los Atletas Transgénero

El punto culminante de la controversia se produjo cuando Trump se dirigió a la participación de atletas trans en competiciones femeninas. Fingiendo ser una halterófila transgénero, realizó movimientos cómicos de levantamiento de pesas imaginarias, con actitudes exageradas que provocaron risas nerviosas en parte del público y rechazos por su naturaleza ofensiva. «Es una locura», repetía mientras levantaba las «pesas», desbordando energía en una representación que muchos consideraron irrespetuosa.

Un Presidente Provocador

Este incidente se suma a la lista de imitaciones polémicas del exmandatario, conocido por usar el humor físico para ridiculizar a sus opositores. En un momento donde las tensiones entre Estados Unidos y Europa son palpables y se discuten intensos temas sobre identidad de género, el video refuerza la imagen de Trump como un líder que no teme cruzar límites, polarizando a su audiencia mientras busca entretenerla.