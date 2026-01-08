Evalúa la Etapa de Tu Empresa y Mide Su Retorno de Inversión

La inteligencia artificial se ha convertido en un pilar fundamental para el crecimiento de las empresas argentinas, donde cada vez más organizaciones incorporan esta tecnología en sus operaciones diarias. Este artículo explora las etapas de evolución en la adopción de IA y su impacto en el entorno empresarial.

Crecimiento Sostenido de la Inteligencia Artificial en Argentina

La inversión en inteligencia artificial (IA) en Argentina vive un auge significativo. Empresas de todos los tamaños están integrando soluciones de IA en sus procesos productivos y logísticos, lo que marca un cambio de paradigma en la forma de hacer negocios.

De Promesa a Realidad: La IA como Decisión Estratégica

Las organizaciones ya no consideran a la IA como una promesa teórica. Hoy en día, la ven como un recurso práctico y decisivo para mejorar su competitividad. Este cambio está motivado por la capacidad de la IA para optimizar procesos, aumentar la productividad y reducir costos.

Más Allá del Rendimiento Económico: El Valor Cultural de la IA

Los líderes empresariales comienzan a reconocer que el retorno de la inversión (ROI) va más allá de lo financiero. La adopción de la IA promueve un cambio cultural profundo, transformando la manera en que se innovan los productos y se toman decisiones fundamentadas en datos.

Las Cuatro Olas de la Inteligencia Artificial

Durante el IA Day, organizado por la Cámara de la Industria Argentina de Software (CESSI), se presentaron las cuatro «olas» en IA, que ilustran el proceso evolutivo de esta tecnología en las organizaciones.

Ola Cero: Aprendizaje y Experimentación

La ola cero se centra en el aprendizaje inicial y la experimentación. En esta fase, la organización comienza a desarrollar confianza en la tecnología, adquiriendo nuevos conocimientos y estableciendo capacidades internas.

Primera Ola: Productividad y Eficiencia

La primera ola conecta la IA con la mejora en la productividad. Las empresas que la implementan experimentan una notable reducción en costos, tiempos y errores, especialmente en tareas repetitivas o al analizar grandes volúmenes de datos.

Segunda Ola: Expansión y Crecimiento

En la segunda ola, la IA se convierte en un motor de crecimiento, facilitando el desarrollo de nuevos productos y servicios. Durante esta etapa, las organizaciones comienzan a ver retornos estratégicos que impactan la innovación y la experiencia del cliente.

Tercera Ola: Innovación Disruptiva

La tercera ola representa una transformación radical en los modelos de negocio. Aquí, la IA no solo se utiliza para mejorar lo existente, sino para reinventar la propuesta de valor. Las organizaciones que alcanzan este nivel experimentan un retorno exponencial, aunque también enfrentan retos en madurez tecnológica.

Medición del ROI en la Era de la IA

Entender en qué fase se encuentra una empresa en su adopción de IA es crucial para establecer expectativas y definir estrategias. Aunque la IA no proporciona resultados inmediatos, su medición es esencial para valorar su verdadero aporte al negocio.

El Propósito Detrás de la Adopción de IA

El verdadero reto no es adoptar la inteligencia artificial, sino hacerlo con un propósito claro. Las empresas que logran alinear esta inversión tecnológica con su estrategia de negocio y su cultura organizacional serán las que cosechen los frutos más sólidos y transformadores en el futuro.

Por Gustavo Guaragna, Director del OPSSI en CESSI y CEO de Snoop Consulting