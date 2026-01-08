Prestadores turísticos demandarán en Justicia la reapertura de accesos a la Península

Los prestadores turísticos de Puerto Madryn están en pie de lucha ante el cierre de los accesos a los emblemáticos miradores de la pingüinera y la Boca de la Caleta en la Península Valdés, lugares de gran valor natural y turístico.

El abogado Daniel Gómez Lozano denunció que la familia Ferro, propietaria de la zona, ha actuado con arbitrariedad al cerrar estos puntos de acceso, solicitando un exorbitante «peaje» de 7000 dólares mensuales. Esta situación ha motivado la presentación de una medida cautelar en la Justicia para garantizar el acceso a este espacio público.

Acceso Restringido y Repercusiones Turísticas

Este verano, los operadores turísticos de la región se encontraron con la sorpresa de que los Ferro cerraron la tranquera, limitando el acceso a áreas que históricamente han sido utilizadas por el público. Gómez Lozano afirmó que «este lugar es de uso público, libre y gratuito», y que no hay justificación para este cierre.

Demandas Legales y Apoyo Institucional

Las agencias de viajes de Puerto Madryn han decidido presentar una acción judicial en el fuero civil y comercial para que se revoque el cierre de los caminos. «La inversión del estado en infraestructura no debe ir acompañada de restricciones», afirmó Gómez Lozano, subrayando que la familia Ferro ha impuesto un obstáculo injustificado al turismo en la zona.

Posición de los Turistas y Guías

«La falta de acceso a los miradores afecta la experiencia de quienes visitan la Península Valdés», declaró Jorge Pineau, representante de los guías de turismo. Destacó que los visitantes suelen parar brevemente para disfrutar de la vista antes de continuar su recorrido, por lo que la reanudación del acceso es fundamental.

Reacciones de la Defensoría del Pueblo

Claudia Bard, defensora del pueblo, solicitó informes al Ministerio de Turismo de la provincia ante el conflicto generado por el cierre de accesos. «Este bloqueo ha impactado tanto a turistas como a la comunidad local», expresó, enfatizando la necesidad de restablecer el acceso a las áreas recreativas.

La Defensoría busca soluciones que respeten los derechos de todos y den claridad a la situación actual, con el objetivo de garantizar el acceso a estos espacios naturales que son patrimonio de todos.