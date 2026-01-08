Australia en Vivo: Victoria enfrenta riesgo de incendios ‘catastróficos’ y Queensland en alerta por ciclones

El estado de Victoria enfrenta hoy un grave riesgo de incendios debido a la ola de calor extremo, mientras que Queensland podría experimentar un ciclón tropical este fin de semana.

Condiciones de Peligro en Victoria

En una jornada marcada por temperaturas abrasadoras, los bomberos de Victoria se preparan para enfrentar condiciones potencialmente catastróficas. La total prohibición de fuego está vigente en todo el estado, con el cierre de parques y áreas de acampada como medida preventiva ante el inminente riesgo de incendios.

Alertas de Peligro Extremo

Las condiciones climáticas adversas han llevado a la emisión de alertas de peligro extremo en gran parte de Australia del Sur y la región de Riverina, en Nueva Gales del Sur. Las autoridades instan a la población a mantenerse alerta y seguir las directrices de seguridad.

Un Ciclón Tropical en el Horizonte

Mientras tanto, en el extremo norte del país, el Bureau de Meteorología (BoM) estima un 50% de probabilidad de que un ciclón tropical cruce la costa de Queensland este fin de semana. Esta situación genera inquietud entre los residentes, que se preparan para lo que podría ser un fenómeno climático significativo.

Preparativos en Queensland

Con la posibilidad de fuertes lluvias y vientos intensos, las autoridades locales están coordinando esfuerzos de prevención y comunicación para mantener informada a la comunidad. Se recomienda a los habitantes de las zonas vulnerables que sigan las recomendaciones de seguridad y se preparen adecuadamente.