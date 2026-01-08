Verano en Córdoba: exposiciones, museos y ferias al aire libre que no te puedes perder

Sumérgete en la Cultura Cordobesa: Agenda Cultural para Este Verano

La Municipalidad de Córdoba presenta una vibrante agenda cultural durante enero y febrero, diseñada tanto para los residentes como para los visitantes. Esta es una oportunidad perfecta para explorar museos, centros culturales y ferias en la ciudad con entrada mayormente libre y gratuita.

Casa de Pepino: Un Espacio Vital de Arte y Memoria

Ubicada en el animado barrio Güemes, la Casa de Pepino (Fructuoso Rivera 287) alberga dos exposiciones que reflejan su rica historia.

La primera, “Infancia, huella y materia” de Anahí Maldonado, invita al espectador a una experiencia sensorial que conecta con la memoria y la identidad del barrio, disponible hasta marzo de 2026.

Por otro lado, “Puerto Inspirado. 20 años del Centro Cultural Casa de Pepino” celebra el legado del espacio con obras de más de 20 artistas, junto a un recorrido cronológico que narra la historia del lugar y su entorno. Esta exposición también estará abierta hasta fines de febrero de 2026.

Visita el Museo Iberoamericano de Artesanías

A solo unas cuadras, el Museo Iberoamericano de Artesanías (Belgrano 750) ofrece una muestra fascinante de velas artesanales de Pablo Savtori, disponibles hasta el 30 de enero. Durante el mes, el museo abre de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y los fines de semana de 16:00 a 20:00.

Arte Urbano en el Museo Metropolitano

En Plaza España, el Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU) cuenta con dos exposiciones imperdibles durante el verano. La primera, “Gráfica que siente” de Yasuri, fusiona lo emocional y lo visual a través de diseños contemporáneos. En el segundo subsuelo, “Ensayo para un archivo colectivo” de La Casa Mutante presenta un archivo vivo sobre la cultura colectiva en Córdoba. Ambas exposiciones estarán disponibles hasta febrero de 2026, con visitas guiadas los jueves y viernes.

Descubriendo el Museo Genaro Pérez

El Museo Genaro Pérez (General Paz 33) ofrece tres exposiciones enfocadas en su Colección Permanente. Desde “Un jardín con espinas”, que explora el desnudo, hasta “Cuadros bajo la lupa”, que muestra el proceso de restauración de obras. Además, puedes disfrutar de “Pipí Cucú, Dto6. 20 años evereadymading / Buscando a Magoya tour”, una experiencia multisensorial en la planta alta del museo. Abierto de martes a domingos de 9:00 a 19:00 durante enero y febrero.

Arte Sacro en el Museo Juan de Tejeda

Interesados en el arte sacro, el Museo Juan de Tejeda (Independencia 122) ofrece “Fragmentos del Paraíso”, con nuevas obras de Oscar Suárez, y “Tras bambalinas”, que muestra el detrás de icónicas exposiciones. El museo abre de lunes a sábado de 10:00 a 14:00 y ofrece visitas guiadas diarias.

Museo de la Industria: Un Viaje en el Tiempo

El Museo de la Industria (Libertad 1130) destaca la historia industrial de Córdoba. Con horarios de visita ampliados durante el verano, el museo abre de martes a viernes de 8:00 a 14:00 y de 9:00 a 19:00 los fines de semana.

Casona Municipal y Ferias de Verano

La Casona Municipal (General Paz 395) presenta “Enfloradas”, una exposición que celebra la historia de las mujeres a través del bordado, disponible hasta el 9 de marzo. Además, las Ferias de Güemes y la Tienda Creativa ofrecen productos locales y artesanías, funcionando de 17:00 a 23:00 en verano, mientras que la Tienda abre de lunes a sábado de 10:00 a 14:00.