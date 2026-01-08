Valor del Real Blue: Cotización del 8 de enero de 2026

La moneda brasileña, el real, sigue siendo un tema de interés en el mercado financiero argentino. Aquí te presentamos los últimos datos sobre su cotización en el mercado informal y oficial.

Hoy, 8 de enero, el real brasileño se cotiza en el mercado informal a $288,75 para la compra y $278,75 para la venta. Estos valores reflejan las fluctuaciones en la economía local y las expectativas de los consumidores argentinos.

Por su parte, en la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el real oficial se mantiene en los mismos precios: $288,75 para la venta y $278,75 para la compra. Esta estabilidad en la cotización es un indicativo de la situación financiera actual entre los dos países.

Cotización del real para compras en el exterior

El real tarjeta, utilizado para transacciones internacionales, tiene un valor de $367,90 para la compra y $268,00 para la venta. Este tipo de cambio es crucial para quienes viajan a Brasil o realizan compras online en comercios brasileños.

Un vistazo a la historia del real brasileño

El real fue introducido como moneda oficial en Brasil en 1994, desde entonces se ha convertido en la divisa más fuerte de América Latina y está posicionada como la 20ª moneda más intercambiada en el mundo. Su símbolo es R$, y tiene una variedad de billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales. En monedas, se pueden encontrar denominaciones desde 5 hasta 1 real, así como monedas de 10, 25 y 50 centavos.

Comparativa con el dólar y el euro

El contexto económico no solo involucra al real. Hoy, el dólar blue se cierra a $1.485,00 para la compra y $1.505,00 para la venta. En el mercado oficial, el dólar se sitúa en $1.435,00 para la compra y $1.485,00 para la venta.

El euro blue también presenta cifras relevantes: se cierra hoy a $1.858,75 para la compra y $1.826,75 para la venta, mientras que el euro oficial se encuentra en $1.670,00 para la compra y $1.770,00 para la venta.