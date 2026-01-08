Venezuela: El Epicentro de la Nueva Guerra Fría

Una mirada profunda sobre cómo el petróleo y las estrategias geopolíticas de Estados Unidos marcan el destino de América Latina y, en particular, de Venezuela.

En una reciente entrevista con Canal E, el analista internacional Alejandro Laurnagaray abordó la influencia del petróleo en la política de Estados Unidos y su impacto en América Latina, con un enfoque especial en la intervención en Venezuela.

Venezuela: Un Territorio de Interés Global

Laurnagaray afirmó que, durante la última década, ha observado que Venezuela se ha convertido en un punto de fricción en la actual guerra fría. “Es un coto de caza en una disputa global por recursos naturales”, remarcó.

El analista destacó que la historia política de Venezuela ha estado marcada por el interés internacional en su abundante petróleo, señalando que “cinco golpes de Estado han ocurrido, cuatro de ellos motivados principalmente por este recurso”.

Recursos Naturales de Venezuela: Un Potencial Ignorado

Además del petróleo, Laurnagaray subrayó que Venezuela posee importantes reservas de gas, oro, hierro y coltán, colocándola entre los diez países más ricos del mundo en términos de recursos naturales.

La Estrategia de Dominación de Estados Unidos

La política exterior de Estados Unidos, según Laurnagaray, sigue una estrategia clara bajo la administración de Donald Trump: “La intención es dominar el hemisferio occidental por las buenas o por las malas, utilizando todas las herramientas del Estado necesarias para garantizar ese dominio”.

El analista apuntó que, durante su mandato, Trump enfatizó repetidamente la palabra «petróleo», casi omitiendo por completo el término “democracia”, lo que evidencia las prioridades de su política exterior.

El Chavismo y su Resiliencia

Pese a las numerosas presiones externas, el chavismo ha logrado mantener el control en Venezuela, gestionando los recursos clave del Estado en esferas militar, económica y política.