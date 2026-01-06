Los Poderosos del Imperio Empresarial de Pablo Toviggino

La Red de Influencias de Toviggino: Investigaciones que Sacuden al Fútbol Argentino

Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se encuentra en el centro de una polémica que involucra a varias personas cercanas a él. La Justicia está tras la pista de un posible entramado que podría tener implicaciones significativas en el fútbol nacional.

Las indagaciones apuntan a un círculo de colaboradores, en particular, a Luciano Nicolás Pantano, un monotributista de 32 años de San Justo. Junto a su madre, Ana Lucía Conte, son dueños de una lujosa mansión en Villa Rosa, Pilar, a través de la empresa «Real Central SRL». Las autoridades sospechan que podrían actuar como testaferros de Toviggino, quien es considerado una figura clave en la AFA, bajo el liderazgo de Claudio “Chiqui” Tapia.

Un Pasado en el Fútbol Local

Luciano Pantano ha tenido una trayectoria en el mundo del fútbol, habiendo ocupado cargos como tesorero y secretario general en el club Almirante Brown. Su vinculación con la Asociación Argentina de Futsal también lo relaciona con otros relevantes directivos del deporte, incluidos Maximiliano Levy, Prosecretario Ejecutivo de la AFA.

La Familia en el Ojo del Huracán

Ana Conte, jubilada y sin antecedentes de ingresos significativos, incluso se benefició durante la pandemia con el Ingreso Familiar de Emergencia. Luciano no es el único familiar involucrado: su hermano, Diego Fabián Pantano, también está siendo investigado por su papel en la mansión como responsable del helipuerto.

Propiedades y Cambios de Mano

La mansión de Villa Rosa estuvo anteriormente en manos de «Malte SRL», una compañía con antecedentes cuestionables. Fundada en 2016 por Gabriel Gorosito y Juan Carlos Figueroa, ambos relacionados estrechamente con Toviggino, la empresa ha cambiado de accionistas con frecuencia y ha estado bajo la administración de figuras influyentes dentro de la AFA, como Juan Pablo Beacon, un abogado con un largo historial en la organización.

Más Nombres que Resuenan

Mauro Javier Paz, exdirector de la liga femenina de la AFA, también aparece en este entramado, habiendo transferido recientemente sus acciones en «Malte SRL» a otra sociedad. Su nombre aparece repetidamente en transacciones que ponen en duda la transparencia de las operaciones en el fútbol argentino.

Cuerpos de Investigación y Hallazgos Sorprendentes

Durante allanamientos en la propiedad vinculada a «Real Central SRL», las autoridades encontraron una abultada colección de 54 vehículos y siete motos, algunas de las cuales tienen registros a nombre de Toviggino y su familia. Estas revelaciones añaden más peso a las sospechas sobre el alcance de su influencia y conexiones en el deporte.

Convenios Cuestionables

La empresa «Blue Publicidad SRL», co-propietaria de Seguel y Beacon, firmó un contrato con la AFA para crear la «Tienda Oficial Online» de la asociación. Este acuerdo, que permanecerá vigente hasta finales de 2026, incluye la implementación del VAR, un tema que ha estado rodeado de controversias en el fútbol argentino.

Un Club en Ascenso

El obscurecido Lorianne FC, fundado por Paz en 2018, solicitó su afiliación a la AFA en 2021, lo que les permite tener voz y voto en las decisiones tan relevantes como cualquier club de Primera División, creando así un nuevo nivel de interés en cuanto a posibles irregularidades y la dinámica del poder en el fútbol argentino.

Implicaciones y Expectativas