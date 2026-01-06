Riesgo País: Cotización del 5 de enero de 2026

El Riesgo País de Argentina se Establece en 566 Puntos: Un Inicio Prometedor para 2026

Este lunes, el Riesgo País de Argentina, medido por JP Morgan, se ubicó en 566 puntos básicos, reflejando una mayor estabilidad en los mercados financieros del país al inicio del nuevo año.

Detalles de la Cotización del Riesgo País

Según Rava Bursátil, el Riesgo País comenzó la jornada del 5 de enero en 553 puntos básicos, manteniendo el cierre del día anterior. Durante la sesión, el indicador alcanzó un máximo de 566 puntos y un mínimo de 553, finalizando en el nivel más alto del día.

Cotización del Riesgo País el lunes 5 de enero

Este movimiento se produce en un contexto de expectativa por el próximo pago de renta y amortización de bonos soberanos, programado para el 9 de enero, lo que ha generado interés en los títulos públicos argentinos.

La Tendencia del Riesgo País en los Últimos Días

En la última semana, el indicador ha mostrado una leve volatilidad, pero parece mantener una tendencia hacia la estabilidad, con niveles que son mínimos históricos en la gestión actual. El 30 de diciembre de 2025, el índice se ubicaba en 572 puntos, cerrando el año en 571.

Al iniciar el nuevo año, el Riesgo País vio una fuerte disminución, alcanzando 553 puntos el 2 de enero, un cambio que fue interpretado como una señal positiva tras la confirmación de los pagos de deuda externa.

El aumento registrado hoy, que eleva el riesgo a 567 puntos, representa un ajuste al alza de 14 puntos desde el cierre del viernes anterior. Sin embargo, este valor sigue siendo inferior a los 650 puntos alcanzados en noviembre de 2025, lo que indica una mejora en la percepción de la solvencia crediticia del país a mediano plazo.

Entendiendo el Riesgo País

El Riesgo País es un índice que mide la probabilidad de incumplimiento de un Estado en sus obligaciones financieras internacionales. El indicador más comúnmente utilizado es el EMBI+ (Emerging Markets Bond Index Plus), elaborado por JP Morgan.

Este índice se calcula considerando la diferencia de tasas entre los bonos soberanos de países emergentes y los bonos del Tesoro de Estados Unidos. La razón de elegir el bono estadounidense como referencia radica en su consideración como activo de «riesgo cero».

Por convención, cada 100 puntos básicos equivalen a un 1% de sobretasa. Así, un Riesgo País de 567 puntos implica que Argentina tendría que pagar un 5,67% más que la tasa de los bonos estadounidenses para obtener financiamiento en los mercados internacionales. Un índice elevado no solo encarece el crédito para el Estado, sino que también afecta la capacidad de financiamiento de las empresas del país.