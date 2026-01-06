Precios de Comida y Bebida en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026

Del 8 al 18 de enero, el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026 se prepara para ofrecer diez noches de música, cultura y diversión en el emblemático Anfiteatro José Hernández.

Una Celebración de Identidad Argentina

En su 60 aniversario, este esperado evento vuelve a latir con fuerza, fusionando el arte folklórico con la adrenalina de las jineteadas. Jesús María se convertirá en el punto neurálgico de la tradición argentina, atrayendo a miles de visitantes de diversas partes del país.

Costos y Oferta Gastronómica

Uno de los aspectos vitales de la experiencia en el festival es la oferta culinaria, que varía en precios y opciones. La comida se convierte en un protagonista silencioso, reflejando tanto la calidad del evento como la actualidad económica.

Entre las delicias disponibles, el clásico choripán se mantiene como una opción favorita, con un precio de $10.000. Para los más hambrientos, un lomito se cotiza a $14.000. Las empanadas, que se venden a $3.000 por unidad, y las papas fritas, que alcanzan los $8.000, son también muy populares entre los asistentes.

Platos Sustanciosos y Bebidas

Quienes busquen sabores más intensos, encontrarán un combo de parrilla por aproximadamente $23.000, mientras que los tradicionales locro y humita cuestan cerca de $12.000.

Las bebidas son otro factor que impacta en el presupuesto. Una lata de cerveza parte desde $3.000, mientras que las marcas premium rondan entre $6.000 y $10.000. Los tragos como daiquiris y sangrías se venden entre $8.000 y $12.000, y para quienes prefieren opciones sin alcohol, las gaseosas y aguas tienen un costo de $4.000.

Un Ritual de Verano Inolvidable

El Festival de Jesús María no es solo un evento musical, sino un verdadero ritual veraniego, una cita ineludible para los amantes de la cultura folclórica. En esta nueva edición, la celebración promete ser aún más emocionante, destacando la importancia de planificar el consumo para maximizar la experiencia.