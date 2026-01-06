Bruce Lehrmann Intenta Último Recurso Legal para Impugnar Veredicto de Violación

El ex funcionario Bruce Lehrmann ha presentado un intento final para limpiar su reputación tras las conclusiones que lo acusan, según parece, de haber agredido sexualmente a Brittany Higgins en el Parlamento en 2019.

Este escabroso episodio ha desencadenado múltiples procesos legales que ahora se centran en un nuevo recurso presentado ante el Tribunal Supremo.

Los Argumentos de Lehrmann

En los documentos presentados, la defensa de Lehrmann sostiene que las decisiones iniciales que lo perjudicaron están «comprometidas», lo que también afecta la validación posterior de la corte federal. Argumentan que el juez Michael Lee hizo investigaciones ajenas a los hechos del caso, lo cual, según ellos, debería anular ambos hallazgos.

El Caso de Brittany Higgins

La controversia comenzó en 2021 cuando Brittany Higgins, ex asesora de un legislador, reveló detalles sobre la agresión sexual que alegó haber sufrido en un sofá del Parlamento. Aunque el agresor no fue nombrado en ese momento, se identificó a Bruce Lehrmann como el único sospechoso.

El Juicio y Su Resultado

En 2022, Lehrmann se declaró inocente de las acusaciones. Sin embargo, el juicio se canceló tras un incidente de mala conducta de un jurado y se determinó que un nuevo juicio sería un «riesgo inaceptable» para la salud mental de Higgins.

En 2023, Lehrmann protagonizó un caso de difamación contra la cadena Ten y la presentadora Lisa Wilkinson, pero el juez Lee desestimó su reclamo, concluyendo que había suficiente evidencia para sostener que había cometido la agresión sexual.

Refutando las Decisiones Judiciales

Lehrmann busca revertir el fallo, alegando que la corte se basó en hallazgos problemáticos y que el juez Lee debía limitarse a la evidencia presentada en la corte. Sostienen que la interpretación de “comportamiento contraintuitivo” de Higgins no debería haber influido en la decisión final.

En este contexto, la defensa también cuestiona la definición de «violación» usada en los juicios, argumentando que la comprensión del término en los medios ha sido errónea y que debería haber más claridad en el contexto en que se publicaron los casos.

Desenlace del Caso

El tribunal federal desestimó la apelación de Lehrmann en diciembre, afirmando que habría tenido que ser consciente de que Higgins no estaba en condiciones de dar consentimiento debido a su estado. A partir de aquí, el abogado argumenta que la intervención del tribunal superior es necesaria para corregir lo que consideran un error judicial significativo.

Ambas partes continúan litigando en un caso que ha atraído la atención pública y generado un intenso debate sobre la violencia de género y los procedimientos legales en Australia.