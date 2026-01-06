EE. UU. Disminuye Vacunas del Calendario Infantil

El Gobierno estadounidense ha decidido realizar un cambio significativo en su política de vacunación pediátrica, reduciendo las inmunizaciones recomendadas para niños. Esta modificación ha generado diversas reacciones en el ámbito de la salud pública.

El Departamento de Salud de Estados Unidos ha anunciado una notable revisión de su calendario de vacunación infantil, eliminando la recomendación universal para seis inmunizaciones, incluido el virus de la influenza. Con esta nueva directriz, el número de vacunas sugeridas se desploma de 17 a 11, lo que representa un cambio decisivo en la estrategia de salud nacional.

Detalles del Cambio en las Vacunas

La medida fue anunciada por Robert F. Kennedy Jr., quien lidera el departamento, y será implementada a través de recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Con esta decisión, las vacunas contra la hepatitis A, hepatitis B y meningococos se ofrecerán solo a grupos de alto riesgo o cuando un médico lo indique, en vez de incluirse en el esquema de vacunación general.

El secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. explicó el nuevo enfoque en el calendario de vacunas. Rebecca Noble – FR172322 AP

Impacto de la Revisión

Hasta finales de 2024, los CDC recomendaban un total de 17 inmunizaciones universales. El nuevo esquema surge a raíz de un mandato del expresidente Donald Trump, quien solicitó revisar y equiparar el calendario de Estados Unidos con el de otros países, especialmente Dinamarca. El objetivo, según el gobierno, es adoptar un modelo que sea más efectivo y simple.

La reducción en el número de vacunas afecta a la estrategia de inmunización de la infancia.

Declaraciones de las Autoridades

“Este cambio se basa en una revisión profunda de la evidencia, que busca alinear el calendario de vacunación infantil con estándares internacionales, promoviendo la transparencia y la confianza en el sistema de salud”, expresó Kennedy. El expresidente Trump también se mostró favorable, alegando que estos ajustes responden a demandantes del enfoque sanitario del nuevo liderazgo.

Reacciones en la Comunidad Médica

El anuncio generó críticas inmediatas en el sector de la salud. Sean O’Leary, presidente del Comité de Enfermedades Infecciosas de la Academia Americana de Pediatría, destacó que el calendario de vacunación es crucial para proteger a los niños de enfermedades potencialmente mortales.

A pesar de que cada estado tiene la autoridad para definir sus esquemas obligatorios de vacunación, las recomendaciones de los CDC son influyentes en la formulación de políticas locales. Por su lado, Mehmet Oz, administrador de los programas de Medicare y Medicaid, aseguró que las vacunas todavía recomendadas por los CDC seguirán estando cubiertas al 100% por los seguros médicos, garantizando así el acceso a todas las familias.

Información proporcionada por AFP.