Solana y XRP: Las Altcoins Estrella de 2025

En 2025, los ETF de criptomonedas atrajeron una inversión impresionante de 47.000 millones de dólares. Ether destacó como el favorito entre los inversores, mientras que Bitcoin enfrentó una caída en su atractivo. Aquí te contamos todos los detalles.

Los productos de inversión en criptomonedas generaron un flujo de 47.200 millones de dólares en 2025, aunque esta cifra representa una disminución respecto al récord alcanzado el año anterior. CoinShares informó que, comparado con los 48.700 millones de dólares captados en 2024, se observó un descenso del 3%.

Mientras Bitcoin (BTC) vio una caída en su inversión, pasando de 41.700 millones de dólares en 2024 a 27.000 millones de dólares en 2025, los ETF de Ether (ETH), XRP y Solana emergieron como protagonistas, atrayendo considerable interés.

Ether: El Rey de los ETF en 2025

Los ETF de Ether lideraron el mercado con fundamentales entradas de 12.700 millones de dólares, lo que se traduce en un impresionante aumento del 138% respecto a los 5.300 millones de dólares del año anterior. Este notable crecimiento captó la atención de numerosos inversores fieles a la criptomoneda.

Solana y XRP: Crecimiento Explosivo

Los fondos asociados a Solana mostraron un crecimiento exponencial, alcanzando un impresionante 1.000% de aumento hasta llegar a 3.600 millones de dólares. Por su parte, los ETF de XRP también tuvieron un notable ascenso, registrando un incremento del 500%.

James Butterfill, director de investigación de CoinShares, destacó que a pesar de este fuerte interés en Ether y otras altcoins, las restantes criptomonedas vieron caer su confianza con un descenso del 30% en las entradas.

¿Quiénes son los Principales Inversores?

Los Estados Unidos continuaron liderando las inversiones en el ámbito cripto, concentrando 47.200 millones de dólares, aunque con una reducción del 12% respecto a 2024. Este país representa 84% de los activos gestionados globalmente, totalizando 152.600 millones de dólares.

Alemania y Canadá también experimentaron un crecimiento notable en sus inversiones, con Alemania subiendo de 43 millones de dólares en 2024 a 2.500 millones de dólares en 2025. Canadá, por su parte, incrementó sus aportes de 600 millones de dólares a 1.100 millones de dólares.

Perspectivas para 2026

Comenzando 2026, el mercado de criptomonedas se observa estable, con entradas recientes de 671 millones de dólares el pasado viernes, aumentando el total semanal a 582 millones de dólares. Este flujo se produce tras un periodo más difícil, donde las salidas alcanzaron 446 millones de dólares y 952 millones de dólares en diciembre.