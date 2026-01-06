Juan Negri: ‘El caos en Venezuela es poco probable’

La captura de Nicolás Maduro y su comparecencia ante la justicia en Nueva York abren un nuevo capítulo en la crisis venezolana, con múltiples caminos posibles. El analista internacional Juan Negri comparte su visión sobre el futuro incierto del país.

La reciente detención de Nicolás Maduro y su declaración en tribunales neoyorquinos han generado una ola de especulaciones en torno a la situación en Venezuela. Según el experto Juan Negri, es difícil prever un pronóstico claro para el corto plazo. “El rango de opciones es todavía muy amplio”, señala, resaltando la falta de certezas en este complejo panorama.

Escenarios Posibles: Esperanza y Desafíos

Negri sugiere que, en el mejor de los casos, podría surgir un periodo de transición que facilite una liberalización política. Este proceso incluiría la liberación de prisioneros políticos y permitiría la reintegración de partidos opositores. Sin embargo, también plantea un escenario más sombrío: un cambio de liderazgo que, aunque aparente ser una mejora, siga encerrado dentro del autoritarismo chavista.

Un Futuro Sin Caos: Estabilidad Institucional

El analista destaca que el caos en Venezuela parece haber sido evitado. “El escenario de caos está razonablemente descartado”, afirma, enfatizando que la continuidad institucional prevalece gracias a acuerdos entre Estados Unidos y figuras influyentes dentro del chavismo. Pero esta estabilidad política podría llevar a una frustración general, ya que implica asociarse con los restos del antiguo régimen autoritario.

Desde la perspectiva de Negri, Washington parece haber priorizado el orden sobre la democracia, una intención que se hizo evidente durante la reciente conferencia de Donald Trump, donde la palabra «democracia» brilló por su ausencia.

Un Mensaje Geopolítico: Venezuela en el Contexto Global

En la visión de Negri, la operación contra Maduro también envía un mensaje claro a potencias globales como China y Rusia. “El hemisferio occidental debe ser territorio de Estados Unidos, lejos de intervenciones extranjeras”, explica, sugiriendo que Venezuela se convirtió en un ejemplo disuasorio para actores externos.

Ante la posibilidad de un conflicto más amplio, Negri es contundente: “No creo que haya una escalada de conflictos entre Estados Unidos y Venezuela”, sugiriendo en cambio un entendimiento tácito sobre la influencia geopolítica en la región.

En el ámbito interno estadounidense, esta situación ofrece una ventaja estratégica para Trump. “Esto no ha sido una guerra, sino una operación quirúrgica”, señala, resaltando que ha ocurrido sin costes humanos significativos. “En este momento, el bastón lo tiene Trump”, concluye, mientras se observa el impacto de estos acontecimientos en el año electoral.