Préstamos de hasta $5 millones para vacaciones: cómo solicitarlos en un banco oficial

El Banco Nación de Argentina trae una oferta inigualable para esta temporada estival: el programa “Viaja +”, que permite acceder a un préstamo de hasta $5.000.000 a plazos accesibles y condiciones atractivas.

¿Qué Ofrece el Programa “Viaja +”?

Este innovador programa pone a disposición de los argentinos un préstamo que se puede utilizar en 2.500 prestadores turísticos en todo el país. Así, los usuarios podrán disfrutar de sus vacaciones en los mejores destinos.

Detalles del Préstamo

El financiamiento se gestiona desde la app “BNA+” y permite realizar préstamos de hasta $5.000.000, con una tasa fija del 28% TNA y opciones de pago en 9, 12, 15 o 18 meses. Es ideal para disfrutar de balnearios, hoteles y hosterías participantes.

¿Quién Puede Acceder?

Cualquier persona mayor de 18 años, incluyendo jubilados, puede acceder al préstamo, incluso aquellos que aún no son clientes del banco. Solo necesitan descargar la app BNA+ y verificar la disponibilidad de ofertas.

Pasos para Solicitar el Préstamo

Para beneficiarte de este préstamo, sigue estos sencillos pasos:

– Revisa el listado de prestadores adheridos.

– Confirma tu oferta en la aplicación BNA+.

– Contacta con el comercio elegido para asegurar la disponibilidad del servicio.

– Accede a la app y selecciona el monto y plazo para financiar la reserva, ingresando el CUIT del proveedor elegido.

Beneficios Adicionales

El programa “Viaja +” también ofrece increíbles descuentos al usar MODO desde BNA+: ahorros del 10% en balnearios y pasajes nacionales, y hasta 12 cuotas sin interés en hotelería y alquiler de autos.

Con estas iniciativas, el Banco Nación busca impulsar el consumo interno y facilitar que más argentinos puedan disfrutar de unas vacaciones inolvidables, promoviendo la actividad turística en un contexto de recuperación económica.