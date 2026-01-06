Verano 2026: ¿Es legal tomar mate al volante según la Ley Nacional de Tránsito?

La Agencia Nacional de Seguridad Vial advierte que tomar mate al conducir puede ser tan distractor como usar el celular. Descubre las normativas que podrían afectarte este verano.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) ha declarado que “cebar o tomar mate al volante es una distracción comparable al uso del teléfono móvil”. Al apartar una mano del volante, el conductor pierde el control total del vehículo. La Ley Nacional de Tránsito establece que se debe mantener “en todo momento el dominio efectivo” del auto, aunque no prohíbe de manera explícita consumir esta popular infusión durante la conducción.

Normativas de Conducción según la Ley Nacional

La ley resalta en su sección de “Reglas Generales de Conducción” que “todo conductor deberá utilizar ambas manos para manejar el volante de dirección”. Esto sugiere que cualquier acción que requiera dejar una mano libre podría ser motivo de sanción, incluyendo comer, fumar o manipular dispositivos electrónicos.

Diversas Provincias y sus Normativas

A pesar de la falta de una prohibición uniformemente nacional, algunas provincias han implementado regulaciones que consideran tomar mate al volante como “falta grave” o “conducción insegura”.

Mendoza: Un Ejemplo a Seguir

En Mendoza, el Decreto 326/18 exige un control total del vehículo en todo momento. Con la reciente actualización de la Ley de Avalúo e Impositiva, las multas se han incrementado aproximadamente un 19% en las Unidades Fijas (UF).

La sanción puede alcanzar hasta 1.000 unidades fijas; considerando el valor estimado de la UF para el verano 2026 en $500, la multa podría llegar a los $500.000.

Detección de Infracciones y Consecuencias

La infracción relacionada con tomar mate al volante puede ser identificada a través de cámaras de seguridad vial, lo que significa que no es necesario detener al conductor en el acto para imponer la multa.