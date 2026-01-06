Trump y sus advertencias: 5 países tras la detención de Maduro

Trump intensifica su enfoque en América Latina y otros frentes internacionales tras la captura de Maduro, marcando una nueva etapa en su segundo mandato.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tomado decisiones audaces en su política exterior, resaltando su compromiso con una intervención directa en América Latina.

Recientemente, Trump concretó su advertencia de actuar contra el gobierno de Venezuela, llevando a cabo una operación que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa en Caracas. Esta dramatización subraya su decisión de reforzar la influencia estadounidense en la región, respaldando su estrategia con la resurgente Doctrina Monroe, que ahora ha rebautizado como «Doctrina Donroe».

Dinamarca y Groenlandia: Intereses Estratégicos

Mientras tanto, Trump ha puesto la mirada en Groenlandia, una isla estratégica en el Atlántico Norte, que alberga una base militar y es rica en minerales esenciales. En declaraciones a la prensa, afirmó que la posesión de Groenlandia es crucial para la seguridad nacional de EE. UU., citando la presencia de embarcaciones rusas y chinas en la región como una amenaza.

El primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, desestimó las insinuaciones de control estadounidense sobre la isla, afirmando que cualquier conversación debe realizarse con respeto y a través de los canales apropiados.

Enfocándose en Colombia: Advertencias a Petro

Horas después de la operación en Venezuela, Trump advirtió al presidente colombiano Gustavo Petro que «cuide su trasero». Colombia, un país rico en recursos y enfrentado a importantes desafíos relacionados con el narcotráfico, se encuentra en el centro de la controversia.

Las tensiones han ido en aumento tras las sanciones impuestas por EE. UU. a Colombia, acusando a Petro de ser complaciente con los cárteles de droga. Trump ha manifestado que el país es gobernado por «un hombre enfermo» que produce y distribuye cocaína, sugiriendo que podría considerarse una acción militar.

Protestas en Irán: Vigilancia de EE. UU.

El presidente estadounidense, siguiendo su línea de intervención, expresó su preocupación por las protestas masivas en Irán, advirtiendo que las autoridades podrían enfrentar severas consecuencias si continuaban con la represión. Su atención hacia Irán aumenta a medida que el régimen enfrenta su propia crisis interna y potenciales acciones militares tras un conflicto reciente con Israel.

La situación en Cuba: Colapso inminente

En cuanto a Cuba, Trump sugirió que una intervención militar podría no ser necesaria, dado que el país enfrenta un colapso que podría ser inminente. Destacó la dependencia de Cuba del petróleo venezolano y la crítica situación económica que atraviesa la isla.

Amenazas contra México: Control de fronteras

Por último, en relación con México, el presidente ha renovado su enfoque en la construcción del muro fronterizo y ha intensificado sus críticas a la falta de acción del gobierno mexicano en la lucha contra el tráfico de drogas y la inmigración ilegal.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha rechazado enfáticamente cualquier sugerencia de acción militar en su territorio, marcando un claro desacuerdo con las políticas exhaustivas de Trump.