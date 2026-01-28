Los Pumas viajarán por el país

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, tiene programada una emocionante temporada 2026, con partidos impactantes en todo el país.

El equipo nacional se prepara para un extenso calendario que incluye el nuevo Nations Championship, un enfrentamiento con Sudáfrica y una serie de duelos contra Australia, abarcando seis provincias argentinas.

Partidos Clave en Julio

Durante julio, Los Pumas serán anfitriones de Escocia, Gales e Inglaterra en el Nations Championship. El primer encuentro será el 4 de julio en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde se medirán con Escocia. Una semana después, el 11 de julio, San Juan albergará el enfrentamiento ante Gales en el Estadio del Bicentenario. Finalmente, el 18 de julio, Santiago del Estero será escenario de otro emocionante partido, cuando Inglaterra visite el Estadio Único Madre de Ciudades.

Duelo con Sudáfrica

El 8 de agosto, Sudáfrica visitará Argentina para un test-match en el estadio José Amalfitani de Vélez, ofreciendo un desafío significativo para Los Pumas.

Serie ante Australia

Australia será el siguiente rival en la agenda, con dos encuentros programados: el primero el 29 de agosto en el estadio 23 de Agosto de Jujuy y la revancha el 5 de septiembre en el Malvinas Argentinas de Mendoza. Esta serie marcará el cierre de los encuentros internacionales en territorio argentino.

Estadios y Antecedentes

Córdoba, tras recibir en 2025 a los All Blacks, vuelve a ser un lugar clave para el rugby. San Juan se mantiene como una sede habitual y Santiago del Estero continúa con un impresionante historial de victorias en sus presentaciones. Vélez se destaca como el estadio donde se han disputado más partidos de Los Pumas, mientras que Jujuy y Mendoza consolidan su rol en el mapa del rugby nacional.

Gira Europea en Noviembre

La agenda internacional de Los Pumas culminará en noviembre con una gira por Europa, donde se enfrentarán a Irlanda, Italia y Francia, y asistirán a las finales del Nations Championship en Twickenham, Londres.