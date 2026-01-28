Revive la Correspondencia: Alquila tu Casilla Postal y Envía Cartas como en Otros Tiempos

Revive la Magia de Escribir Cartas en Posdata, el Café Postal de Buenos Aires

¿Te imaginas un lugar donde se detiene el tiempo y puedes revivir la antigua tradición de escribir cartas? Posdata, un innovador café en Retiro, te invita a disfrutar de una experiencia nostálgica entre café y papel.

Un Café que Honra la Tradición Postal Posdata no es solo una cafetería de especialidad, sino también el primer punto postal oficial de Argentina. En este acogedor rincón, el ritmo frenético de la vida moderna se vuelve suave y relajado, permitiendo que los visitantes se sumerjan en el arte de escribir a mano, sellar cartas y disfrutar de la tranquilidad.

El Corazón del Proyecto: Carolina Barone La creadora del café, Carolina Barone, se crió en un entorno vinculado al ferrocarril y las cartas, lo que inspiró su concepto único. “Crecí en una estación de tren. Las cartas eran una parte esencial de nuestra vida”, recuerda. Con su pasión por lo artesanal, Carolina busca revivir el encanto del pasado, combinando recetas familiares y un ambiente cálido.

Un Espacio para Crear y Conectar En Posdata, cada rincón está pensado para inspirar la creatividad. Ofrecen todos los materiales necesarios para escribir: papel, estampillas y lacres, permitiendo que los clientes revivan el ritual de sellar cartas con un toque personal. Aquí, el espíritu de la correspondencia se siente en cada detalle.

Un Café Postal Único Gracias a un acuerdo con el Correo Argentino, Posdata está habilitado como la Unidad Postal 5828, lo que permite enviar cartas dentro y fuera del país. “No necesitas consumir; cualquiera puede entrar solo a escribir”, destaca Carolina. Cada tarde, un cartero recoge la correspondencia, asegurando que cada carta llegue a su destino.

Experiencias Nostálgicas Entre las ofertas más populares se encuentra el lacrado de cartas, un ritual casi olvidado que ha cobrado nueva vida aquí. Con hornitos y lacres de colores, los visitantes pueden sellar sus cartas de manera auténtica. Además, Posdata ofrece casillas postales físicas, permitiendo a los suscriptores recibir sorpresas y mensajes en un buzón personal.

Delicias para el Paladar La propuesta gastronómica en Posdata está en línea con su esencia artesanal. Desde café de especialidad, hecho con granos de Colombia, hasta recetas familiares como alfajores y mermeladas, todo está diseñado para ofrecer una experiencia culinaria memorable. Las opciones varían desde luces dulces hasta saladas como tostones de pan de campo con ingredientes frescos.

Una Invitación a Disfrutar El ambiente en Posdata invita a los clientes a detenerse, relajarse y disfrutar no solo de una buena bebida, sino de una experiencia auténtica que celebra la conexión humana a través de la escritura. Con un enfoque en lo artesanal y lo local, cada visita se convierte en un viaje al pasado.