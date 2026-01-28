Logros Musicales: Nuevas Fechas, Récords Superados de Coldplay y Taylor Swift

La esperada gira "Together, Together" de Harry Styles sigue cosechando éxito y ampliando su recorrido. El exintegrante de One Direction ha añadido seis nuevas fechas a su calendario de conciertos para 2026, consolidando su impacto en el escenario musical.

Nuevas Fechas en Ámsterdam y Londres

El talentoso británico ofrecerá dos noches adicionales en el Johann Cruijff Arena de Ámsterdam los días 4 y 5 de junio, seguidas de cuatro espectáculos en el emblemático estadio de Wembley en Londres, programados para los días 26, 27 y 29 de junio y el 1 de julio.

Conciertos en Diversas Ciudades del Mundo

Estas nuevas fechas se suman a su aclamada agenda que incluye presentaciones en ciudades como São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney a partir de mayo. La gira será un formato de «residencia», lo que significa múltiples espectáculos en cada lugar, siendo el Madison Square Garden uno de los destinos con un impresionante total de 30 shows.

Récords en el Icónico Estadio de Wembley

Con los nuevos conciertos programados en Wembley, Harry Styles se convierte en el artista solista con más presentaciones en el famoso recinto durante un año. Además, iguala el récord histórico de Coldplay, quien había realizado 10 conciertos en su gira «Music of the Spheres» en 2024.

Comparativa con Otros Artistas

Previamente, el récord en Wembley lo compartían Taylor Swift, con ocho noches en 2024, y Take That, que alcanzó esa cifra en 2011 durante su gira «Progress». Oasis había llenado el estadio en siete ocasiones con su gira «Live ’25».

Un Compromiso con la Solidaridad

La gira «Together, Together» también destaca por su compromiso social. La organización benéfica Choose Love estará presente en todas las fechas, mientras que HeadCount colaborará en los conciertos de Nueva York. En el Reino Unido, se donará 1 libra de cada entrada a LIVE Trust para apoyar a las pequeñas salas de música.

Próximo Lanzamiento Musical

Los fanáticos también pueden anticipar el nuevo álbum de Harry Styles, titulado «Kiss All the Time. Disco, Occasionally», que se lanzará el 6 de marzo bajo Columbia Records. Este será su primer álbum de larga duración desde «Harry’s House», que alcanzó el primer lugar en la lista Billboard 200 y ganó el prestigioso Grammy al Álbum del Año en 2023.