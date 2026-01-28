Dólar Blue: Cotización del Miércoles 28 de Enero

Descubre las últimas cotizaciones del dólar en Argentina – 28 de enero 2026

Hoy, 28 de enero de 2026, te traemos un resumen actualizado de las cotizaciones del dólar en el país, incluyendo el dólar blue, oficial y otros tipos de cambio relevantes.

Cotización del Dólar Blue

El dólar blue cerró su jornada cotizando a $1,470.00 para la compra y $1,490.00 para la venta, continuando su tendencia en el mercado paralelo.

Cotización del Dólar Oficial

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina, el dólar oficial se establece hoy a $1,415.00 para la compra y $1,465.00 para la venta.

Dólar MEP

El dólar MEP, conocido como dólar bolsa, presenta una cotización de $1,461.60 para la compra y $1,465.80 para la venta.

Dólar Contado con Liquidación (CCL)

En cuanto al dólar contado con liquidación, su cotización es de $1,507.80 para la compra y $1,519.40 para la venta.

Dólar Cripto

El dólar cripto, a través de operaciones con criptomonedas, se encuentra en $1,514.40 para la compra y $1,514.50 para la venta.

Dólar Tarjeta

El tipo de cambio aplicado a las transacciones realizadas con tarjetas en el exterior se posiciona en $1,904.50, correspondiente al dólar tarjeta/turista.

Riesgo País: Este indicador, elaborado por JP Morgan, se sitúa en 494 puntos básicos, reflejando la diferencia que enfrentan los bonos argentinos respecto a los de Estados Unidos.