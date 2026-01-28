El Gobierno provincial destina más de $67 mil millones a un nuevo acueducto

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, ha dado un paso clave en la mejora del servicio de agua potable al firmar un convenio para la construcción del Acueducto Arco Noreste. Esta obra no solo beneficiará a miles de ciudadanos, sino que también busca impulsar el desarrollo sostenible de la región.

Detalles del Proyecto del Acueducto Arco Noreste

El nuevo acueducto se extenderá por 8.400 hectáreas, proporcionando acceso a agua potable a aproximadamente 54,000 nuevas conexiones. Se estima que alrededor de 189,000 habitantes de Córdoba Capital, Estación Juárez Celman, Villa Allende y Colonia Tirolesa se beneficiarán directamente de esta obra esencial.

Inversión y Financiamiento

La inversión total supera los $67 mil millones y será gestionada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba a través del Programa para el Financiamiento y Desarrollo de Infraestructura y Saneamiento. Se implementará un esquema de reintegro coordinado con las ciudades beneficiadas, asegurando una participación equitativa en los costos.

Compromiso de las Autoridades Locales

Durante el acto de firma, Passerini declaró: “Aunque los cuatro municipios representados no compartimos la misma ideología política, sí estamos unidos por un compromiso: ofrecer una mejor calidad de vida a nuestra gente”.

Objetivo a Largo Plazo

Passerini también subrayó el impacto a largo plazo del acueducto, asegurando que las decisiones del presente generan expectativas de desarrollo para las próximas tres décadas.

Opiniones de los Líderes Provinciales

La vicegobernadora, Myrian Prunotto, enfatizó que “la igualdad y la libertad son fundamentales” y afirmó que estas obras garantizan que los ciudadanos sean tratados como de primera clase. La colaboración entre las distintas autoridades es crucial para impulsar proyectos de gran envergadura en el área metropolitana.

Un Futuro Sostenible para Córdoba

Con la construcción del Acueducto Arco Noreste, Córdoba se prepara para un futuro más sostenible y organizado, asegurando que el agua potable sea un derecho accesible para todos. Este esfuerzo conjunto entre diversas municipalidades evidencia un compromiso colectivo por mejorar la infraestructura de la región.