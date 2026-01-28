miércoles, enero 28, 2026
Clima del miércoles 28 de enero: Pronóstico para Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Chubut

Pronóstico del Clima: ¿Nublados y Vientos en Comodoro Rivadavia?

Este miércoles, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly experimentarán un clima mayormente nublado, con temperaturas agradables y una ligera brisa del norte.

Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada de hoy se caracterizará por un cielo mayormente nublado y temperaturas en el rango de los 17° a 21°.

Detalles del Clima para Hoy

En la madrugada, se prevé una temperatura mínima de 17° bajo un cielo parcialmente nublado y sin viento. A medida que avance la tarde, el termómetro podría alcanzar los 21°, con un aumento en la nubosidad y la influencia de aire marítimo.

Ya en la noche, se anticipa un descenso a 16° y vientos provenientes del norte, con ráfagas que podrían oscilar entre 42 y 50 km/h.

Pronóstico del Clima

Mejoras Climáticas para el Jueves

El jueves 29 de enero promete un cambio notable en el clima de Comodoro Rivadavia. Se prevé un día más cálido, con una mínima de 16° y una máxima de 23°. Con un cielo mayormente despejado y sin vientos ni lluvia, será un respiro frente a la inestabilidad reciente.

Clima Jueves

Clima en Otras Localidades de Chubut

En localidades cercanas, como Trelew, se anticipa una jornada calurosa, con una temperatura máxima de 31° y la posibilidad de lluvias intermitentes.

Por otro lado, Puerto Madryn experimentará un rango de temperaturas de 20° a 28° con nubosidad variable y precipitación potencial al final del día.

En la zona cordillerana, específicamente en Esquel, el clima será inestable, con una mínima de 11° y una máxima de 24°, y también se prevén lluvias aisladas a lo largo de la jornada, sin vientos relevantes.

