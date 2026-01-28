Euro y Euro Blue: Cotización del 28 de enero

El euro blue sigue en movimiento este miércoles, alcanzando cifras interesantes en el mercado paralelo. ¿Cómo se comporta en comparación con el euro oficial y otras monedas? ¡Descúbrelo a continuación!

Este miércoles 28 de enero de 2026, el euro blue se sitúa en $1.809,75 para la compra y $1.778,75 para la venta. Este valor refleja la tendencia habitual de que el euro informal tenga un precio superior al oficial, debido a su acceso más restringido a través de los bancos, aunque la distancia entre ambos ha disminuido recientemente gracias a la política de “sinceramiento”.

Comparativa con el Euro Oficial

El euro oficial, según el Banco de la Nación Argentina (BNA), se encuentra este miércoles a $1.670,00 para la compra y $1.770,00 para la venta.

El euro, moneda oficial de 19 de los 27 países que conforman la Unión Europea, es la segunda divisa más utilizada a nivel internacional, solo superada por el dólar. Las naciones que utilizan el euro incluyen a Alemania, Francia, Italia y España, entre otras.

Valor del Euro Tarjeta

En cuanto al euro tarjeta, conocido también como euro turista, hoy se comercializa a $2.283,24 para la compra y $1.660,51 para la venta, cifra que refleja el costo de los gastos realizados con tarjeta en el exterior.

Actual cotización del euro blue al 28 de enero

Euro en los Principales Bancos Argentinos

El cierre de hoy refleja la cotización del euro en diversas entidades bancarias:

En Banco Ciudad, el euro cotiza a $1.665,00 para la compra y $1.775,00 para la venta. En el Banco Nación, los valores son de $1.670,00 para la compra y $1.770,00 para la venta. El Banco BBVA tiene un valor de $1.700,00 comprador y $1.760,00 vendedor. En Banco Patagonia, se cotiza a $1.670,51 para la compra y $1.764,48 para la venta. Finalmente, el Banco Supervielle marca $1.640,00 para la compra y $1.737,00 para la venta.

Cotización del Dólar Blue

Asimismo, el dólar blue también actualizado hoy, cotiza a $1.470,00 para la compra y $1.490,00 para la venta en el mercado paralelo.

Es importante recordar que el dólar blue representa la cotización en el mercado informal, donde el precio suele ser más elevado en comparación con el oficial, debido a su limitada accesibilidad a través de bancos.