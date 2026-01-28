Conductor de Uber agredió a usuario y decidió suspender su cuenta

Un episodio alarmante en Córdoba pone en evidencia la falta de protocolo y sensibilidad de Uber ante situaciones de discriminación. Zacarías Bustos, un usuario que enfrenta problemas de movilidad, relata cómo su cuenta fue suspendida tras denunciar un trato inaceptable por parte de un conductor.

Zacarías Bustos, un habitual usuario de Uber en Córdoba, ha compartido en sus redes sociales un impactante relato sobre un incidente de discriminación y revictimización que sufrió en la plataforma de transporte. El hecho, ocurrido el pasado viernes, culminó con la suspensión de su cuenta tras presentar una queja formal contra el conductor.

El Incidente: Una Solicitud Razonable Ignorada

Bustos explicó que había solicitado al conductor que acercara el vehículo a la puerta de su casa, dado su complicado estado de salud. «Debido a mi movilidad reducida, cada vez que hay mucha humedad me duele mucho caminar. Así que le pedí que se acercara», comentó.

Reacción Agresiva del Conductor

La respuesta del conductor fue hostil, especialmente cuando Bustos mencionó que la calificación del viaje no sería favorable. «El conductor me dijo: ‘Entonces, bájate acá, te cancelo el viaje’, con un tono amenazante», recordó el usuario.

Agresiones Verbales Inaceptables

El intercambio se tornó aún más violento, incluyendo insultos homofóbicos y gordofóbicos. Bustos explicó: «De repente, este hombre comenzó a decirme: ‘Eres un gordo inservible, un gordo trolo’.»

Revictimización en el Proceso de Queja

Al intentar usar la aplicación al día siguiente, Bustos se encontró con la suspensión de su cuenta. En su intento de aclarar la situación, el personal de Uber lo sometió a un interrogatorio que consideró inapropiado, preguntándole acerca de su conducta sexual. «Me cuestionaron si alguna vez había tocado a un chofer o si me había insinuado», denunció Bustos, quien sospecha que el conductor presentó una denuncia falsa en su contra.

Un Usuario sin Antecedentes

Bustos, de 42 años, enfatizó que nunca ha tenido problemas de conducta durante su tiempo como usuario en la plataforma. «Me aseguraron que no tengo reportes de conducta inapropiada en mi historial», afirmó.

La Respuesta de Uber: Silencio y Confusión

A pesar de sus esfuerzos por resolver la situación, la cuenta de Bustos permanece suspendida. Desde Uber, se limitan a informar que «el caso está siendo investigado», sin ofrecer detalles o plazos para la resolución.

Preocupación por la Discriminación Institucionalizada

Bustos expresó su temor ante lo que considera un retroceso en términos de derechos y respeto hacia los usuarios. «Es alarmante que, en pleno 2026, estas cosas sigan ocurriendo y que una empresa como Uber participe en decisiones discriminatorias», concluyó.

Posible Acción Legal en Camino

El usuario ha indicado que está considerando presentar una denuncia formal ante una Unidad Judicial en los próximos días, buscando justicia por la experiencia que ha atravesado.