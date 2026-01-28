Jesús Sánchez, chef tres estrellas Michelin: ‘Dos sobaos son la clave para una torrija gourmet’

La torrija, un clásico de Semana Santa, se reinventa con un toque gourmet de la mano del renombrado chef español Jesús Sánchez. Esta delicia tradicional se transforma en un auténtico festín para los sentidos.

La torrija, ese delicioso pan empapado en leche o vino, rebozado y endulzado, es un símbolo de la cultura española durante la Semana Santa. Aunque la receta básica parece sencilla, su versatilidad ha originado innumerables versiones que mantienen viva la pasión por este postre.

Una Torrija de Alta Cocina

Hoy exploramos la extraordinaria propuesta del chef Jesús Sánchez, con tres estrellas Michelin por su restaurante Cenador de Amós en Cantabria. Este maestro gastronómico combina la tradición con la innovación utilizando un ingrediente emblemático de su región: el sobao Pasiego. Su interpretación de la torrija resalta por su textura: crujiente por fuera y cremoso por dentro.

Elaboración del Chef

El proceso que utiliza Sánchez es fascinante y comienza con un paso crucial: trocear el sobao y colocarlo en un molde. Luego, mezcla nata, gelatina y azúcar en una cazuela, llevando todo a ebullición.

Una vez bien integrado, empapa los sobaos y los lleva al frigorífico para que cuajen y se compacten. Tras el tiempo de reposo necesario, desmolda la creación y la corta para dar forma a su nueva versión de la torrija.

Una Explosion de Sabores

Sube la temperatura, reboza los trozos en maicena y huevo batido, y fríe hasta dorar. La última etapa les da una capa dulce al pasarlos por una mezcla de azúcar y canela, dándoles ese toque inconfundible.

Receta Detallada

Para seguir la receta del chef Sánchez necesitas:

2 sobaos pasiegos grandes

500 ml de nata líquida (mínimo 35% de grasa)

60 g de azúcar

10 g de gelatina en polvo

2 huevos batidos

Maicena para rebozar

Azúcar y canela para rebozar

Dulce de leche para decorar

Aceite de girasol o de oliva suave para freír

Pasos para la Preparación

Trocea los sobaos y colócalos en un molde rectangular. Hierve la nata con el azúcar y la gelatina, removiendo para evitar grumos. Vierte la mezcla caliente sobre los sobaos hasta empaparlos. Cubre con film y coloca un peso para compactar. Refrigera durante al menos 2 horas. Desmolda y corta en porciones. Reboza los trozos en maicena y huevo batido. Fríe en aceite caliente hasta dorar. Reboza en azúcar y canela inmediatamente después de retirarlos del aceite. Sirve con un hilo de dulce de leche por encima.

Disfruta de un Postre Irresistible

Esta innovadora versión de la torrija rinde para 2 porciones grandes y contiene aproximadamente 370 calorías. Ideal para esas ocasiones especiales en las que quieres sorprender a tus invitados. Conservar en nevera bien tapado hasta 2 días, aunque es mejor disfrutarla recién hecha para preservar su textura crujiente.