Dólar Blue: Cierre del 27 de enero de 2026

El Dólar Blue de Hoy: ¿Cómo Cerró el Martes 27 de Enero?

En la jornada de este martes 27 de enero de 2026, el dólar blue mostró movimientos interesantes en el mercado cambiario argentino. Aquí te contamos todos los detalles de su cierre.

Detalles del Cierre del Dólar Blue

El dólar blue, la moneda paralela en Argentina, cerró estable, alcanzando un valor de $1.470,00 para la compra y $1.490,00 para la venta.

Valor del Dólar Oficial

El dólar oficial, según la información del Banco de la Nación Argentina (BNA), finalizó la jornada en $1.415,00 para la compra y $1.465,00 para la venta.

Resultados del Dólar MEP

El dólar MEP, también conocido como el dólar bolsa, cotizó a $1.461,90 para su compra y $1.465,40 para la venta.

El cierre del dólar blue del 27 de enero

Cierre del Dólar Contado con Liquidación

El dólar contado con liquidación (CCL) se posicionó en $1.508 para la compra y $1.518,60 para la venta.

Éxito del Dólar Cripto

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto opera a $1.515,10 para la compra y $1.515,20 para la venta, reflejando una tendencia creciente en el uso de activos digitales.

El Dólar Tarjeta en el Mercado

El tipo de cambio correspondiente al dólar tarjeta, que se aplica a las compras realizadas en el exterior, se encontró en $1.904,50 este lunes 26 de enero.

Riesgo País: Un Indicador en Alza

El riesgo país, indicador clave para evaluar la estabilidad económica, se ubicó en 494 puntos básicos, lo que señala tensiones financieras en el contexto actual.