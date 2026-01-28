El Fenómeno Extremo que Alerta al Mundo y Afecta a Argentina

Tormenta Geomagnética Severa: Llamarada Solar Impacta la Tierra

Una poderosa llamarada solar de clase X1.9, ocurrida el 18 de enero de 2026, desató una de las tormentas geomagnéticas más intensas de los últimos años, generando alertas en todo el mundo sobre los efectos que podría tener en diversas tecnologías.

La NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) han confirmado el fenómeno, que tuvo lugar cuando la llamarada solar alcanzó su pico máximo, situándose entre las erupciones más potentes del Sol. Este evento astronómico fue capturado por el satélite Solar Dynamics Observatory (SDO), que observó la eyección de masa coronal (CME), una densa nube de plasma y campos magnéticos que fue expulsada de la superficie solar.

Impacto de la Llamarada en la Tierra

Parte de este material solar se dirigió hacia nuestro planeta, colisionando con la magnetosfera, el escudo que nos protege del espacio exterior. Según la NOAA, esta interacción generó una tormenta geomagnética clasificada como G4, un nivel que se considera “severo”. Además, se reportó una tormenta de radiación solar de nivel S4, un fenómeno poco frecuente no visto desde 2003.

Auroras en Latitudes Inusuales

Entre las consecuencias más visibles de esta intensa actividad solar se observó la aparición de auroras en lugares inesperados. La NASA explicó que tormentas geomagnéticas severas pueden permitir que auroras sean visibles mucho más allá de los polos, lo que ha emocionado a quienes han tenido la oportunidad de presenciarlas.

Afectaciones en Tecnologías y Comunicaciones

Los organismos de monitoreo advierten que estos eventos pueden tener repercusiones en tecnologías sensibles. Podrían afectar temporalmente satélites, sistemas de navegación por GPS, y las comunicaciones de radio de alta frecuencia, así como operaciones aéreas en rutas cercanas a los polos.

Impacto en el Hemisferio Sur

Aunque no se anticipan daños directos en países específicos, se ha alertado a residentes del hemisferio sur, incluidos el sur de Argentina y áreas cercanas a la Antártida, sobre posibles intensificaciones de las perturbaciones geomagnéticas. De acuerdo con los modelos de monitoreo, algunos efectos de este fenómeno podrían persistir hasta finales de enero, siempre que la actividad solar se mantenga elevada.