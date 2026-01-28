Super Bowl Experience: Ubicación y precios del festival de la NFL en California

Este febrero, el Área de la Bahía de San Francisco se transformará en el epicentro del fútbol americano con festivales, conciertos y experiencias únicas para los fanáticos.

En preparación para el también esperado Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero en Santa Clara, California, se desarrollará una fascinante agenda de eventos y actividades que mantendrán a los aficionados en plena ebullición durante toda la semana previa.

Inicio de Celebraciones: Super Bowl Experience 2026

La inauguración del Super Bowl Experience 2026 tendrá lugar el 2 de febrero a las 16:00 hs en el Centro de Convenciones de San José, ubicado en 150 W. San Carlos Street. Durante este evento, los entusiastas del deporte podrán asistir a conferencias de prensa con jugadores y entrenadores, tal como lo informó Telemundo.

Acceso Gratuito y Registro

El primer evento es gratuito, permitiendo a los fanáticos elegir entre asistir a las presentaciones de los campeones de la Conferencia Americana y de la Conferencia Nacional. Para participar, será necesario registrarse a través de la aplicación NFL OnePass y las entradas se otorgarán por orden de llegada.

Conciertos y Festividades Asombrosas

El mismo día de la inauguración, a las 20:00 hs, los asistentes disfrutarán de un concierto inaugural junto a un espectacular espectáculo de drones en Discovery Meadow, ubicado en 180 Woz Way, San José.

Una Semana Larga de Diversión

El Super Bowl Experience continuará en el Moscone Center de San Francisco del 3 al 7 de febrero, con horarios de lunes a viernes de 15:00 a 22:00 hs, y el sábado, de 10:00 a 22:00 hs. Durante esta semana, los asistentes podrán conocer a leyendas de la NFL, obtener autógrafos y disfrutar de una variedad de propuestas gastronómicas y juegos interactivos.

Entradas Disponibles

Las entradas para el Super Bowl Experience ya se pueden adquirir, y los precios para el día de la inauguración oscilan entre US$40 y US$120 por persona. Para el sábado 7 de febrero, los precios van de US$70 a US$140, siendo los niños menores de 12 años admitidos sin costo, siempre que lleguen temprano.

Actividades Especiales y Proyección de la Historia del Super Bowl

Además de las actividades principales, el Área de la Bahía ofrecerá un espectáculo de proyecciones sobre la rica historia del Super Bowl, con elementos interactivos disponibles para el público del 5 al 7 de febrero en el Ferry Building.

Oportunidades Fotográficas y Conciertos Musicales

Cualquier aficionado puede capturar el momento en espacios especiales habilitados para fotografías en icónicos lugares como el Aeropuerto Internacional de San Francisco, Pier 39, y otros sitios emblemáticos de la región.

La agenda musical incluirá un espectacular concierto gratuito de Post Malone y shows de artistas destacados como T-Pain y Sean Paul en el festival The LineUp, que se llevará a cabo el viernes 6 de febrero con Calvin Harris como artista principal.