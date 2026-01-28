Sebastián Orlandi: ‘Invertir en propiedades no requiere grandes sumas’

El sector inmobiliario argentino se presenta como una opción cada vez más pertinente para los inversores, a pesar de un entorno económico complicado. Sebastián Orlandi, experto en Real Estate, destaca que los precios actuales aún tienen margen para incrementarse.

Durante un análisis reciente, Orlandi enfatizó que el mercado de bienes raíces muestra señales de recuperación y crecimiento. “En la actualidad, el valor del Real Estate sigue siendo bajo y tiene potencial de aumento”, afirmó, sugiriendo que esta es una oportunidad para quienes buscan diversificar su cartera de inversiones.

Inversión Accesible: Alternativas a Considerar

Desmitificando la idea de que se necesita una gran inversión inicial, Orlandi argumenta que “no es necesario contar con un capital enorme para empezar a invertir”. Existen modalidades como el crowdfunding inmobiliario, que permiten a los interesados adquirir un porcentaje de un proyecto, facilitando el acceso a quienes no cuentan con recursos suficientes de manera individual.

“Personas con entre 20 y 40 mil dólares pueden unir esfuerzos con otros inversores y optimizar su capital para acceder a oportunidades que de otra manera estarían fuera de su alcance”, explicó. Esta dinámica cada vez más popular abre nuevas puertas para pequeños inversores interesados en participar en el mercado.

Cocheras: Un Activo Rentable y Sostenible

En términos de inversión accesible, Orlandi destacó el rendimiento del sector de cocheras en la Ciudad de Buenos Aires. “Las cocheras son ideales: son bienes duraderos, no se desvalorizan fácilmente y, en caso de impago, los inquilinos usualmente se retiran sin complicaciones”, dijo.

La creciente cantidad de vehículos y la escasez de espacios de estacionamiento han incrementado la demanda de cocheras. “Mientras una cochera puede rendir entre un 7% y un 9% anual, un departamento suele ofrecer entre un 5% y un 6%”, comparó. Elegir ubicaciones estratégicas, como áreas densamente pobladas con pocos espacios de estacionamiento, puede aumentar las ganancias futuras.

Importancia de la Seguridad Jurídica

En cuanto a la seguridad de las transacciones, Orlandi recomendó que siempre se opte por realizar operaciones documentadas a través de una escritura formal: “El proceso correcto incluye la reserva, el boleto y la escritura. Esto asegura tranquilidad a la hora de invertir”. A pesar de que los costos iniciales pueden alcanzar cerca del 10% del valor por comisiones y otros gastos, contar con esta seguridad resulta fundamental para cualquier inversor.