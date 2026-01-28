Sin acuerdo entre UTA y empresarios: crecen las posibilidades de un paro total de colectivos en el AMBA

Las conversaciones entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas de colectivos del AMBA están lejos de llegar a un acuerdo, y una nueva reunión se programó para el próximo viernes. Mientras tanto, la amenaza de un paro total persiste.

La reciente audiencia salarial entre la UTA y las compañías de transporte no logró resultados satisfactorios, lo que ha llevado a programar una nueva reunión para el viernes. La posibilidad de un paro total en el área metropolitana de Buenos Aires se mantiene latente, evidenciando la tensión en el sector.

Fuentes involucradas en las negociaciones indicaron a Noticias Argentinas que, a pesar de la falta de acuerdos, ambas partes han aceptado un cuarto intermedio y volverán a reunirse el 30 de enero a las 11 en la Secretaría de Trabajo.

Rodolfo Aguiar, un referente del sindicalismo, sostiene que “el movimiento sindical tiene la posibilidad de recuperar su imagen ante los trabajadores evitando la reforma laboral”.

Propuesta Insuficiente para el Sector Empresarial

Las cinco cámaras del sector (AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA) han ofrecido un incremento salarial del 1%, una cifra que la UTA considera una “falta de respeto”, especialmente frente al aumento del costo de vida y los recientes ajustes en las tarifas del boleto. Este factor ha complicado la negociación, sumándose a denuncias de irregularidades contra la empresa Metropol.

Si no se logra un entendimiento, el Gobierno podría dictar la conciliación obligatoria, lo que suspendería cualquier medida de fuerza, obligando a las partes a continuar el diálogo durante un tiempo determinado.

Denuncias sobre Subsidios Millonarios a Metropol

Marcelo Pasciuto, presidente de la empresa de colectivos Monsa, planea acciones judiciales contra Metropol, acusada de manipular datos de la tarjeta SUBE para recibir subsidios estatales superiores. “Estamos coordinando una acción penal esta semana con nuestros abogados”, indicó Pasciuto.

Según la denuncia, Metropol habría recibido subsidios que rondan los 30.000 millones de pesos, al alterar boletos de recorridos largos por trayectos cortos, con el fin de incrementar las compensaciones estatales. “El viaje más largo otorga más subsidios; el cambio en la liquidación ocurrió en octubre de 2024”, explicó el empresario.

El 26 de diciembre, cuatro de las cinco cámaras empresariales enviaron una nota a la Secretaría de Transporte denunciando estas irregularidades. “El 15 de enero presentamos otra nota y no hubo acción. El 18 ya se conocía en los medios, y a los pocos días, el secretario de Transporte renunció”, añadió, refiriéndose a Luis Pierrini.

Luis Pierrini dejó su cargo y será reemplazado por el arquitecto Fernando Herrmann.

Pasciuto enfatizó la necesidad de redistribuir esos 30.000 millones de pesos entre el resto de las empresas afectadas. “No es venganza por la denuncia de hace cinco años; esta acusación es verdadera”, aseguró, refiriéndose a la auditoría realizada por la CNRT y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que consideró como infundada una denuncia previa en su contra.

HM/ML