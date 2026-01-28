Transformaciones Bancarias: Lo Último en Crónica

Con el inicio de la competencia oficial a la vuelta de la esquina, los clubes de la categoría superior en Comodoro Rivadavia están en plena reestructuración de sus cuerpos técnicos. Conoce los cambios que están revolucionando la pretemporada.

El mes de enero está por concluir y la actividad en los clubes de la Categoría «A» comienza a tomar forma. Con la temporada oficial programada para dar inicio en el primer fin de semana de febrero, la mayoría de los equipos sigue apostando por la continuidad en sus entrenadores, aunque algunos han optado por realizar cambios significativos.

Cambios en el cuerpo técnico: un nuevo aire para tres clubes

Hasta la fecha, alrededor del 70% de los equipos mantienen a sus entrenadores. Sin embargo, USMA, Laprida, y Argentinos Diadema están en un proceso de transición que promete traer nuevas energías.

USMA: un nuevo rumbo con Fernando Sicard

En el club «patricio», Thiago Errazu no continuará al mando. En su lugar, Fernando Sicard asumirá como el nuevo entrenador principal, quien previamente formaba parte de la dupla técnica.

Laprida: la llegada de Hugo Cárdenas

Laprida también ha tomado decisiones importantes en su dirección técnica. Matías Jara dejó el cargo para unirse a Camioneros, y ahora Hugo Cárdenas ha tomado las riendas del equipo desde esta semana. Cárdenas contará con un equipo de trabajo compuesto por Franco Santana, Lautaro Dávila, Oscar ‘Tito’ Alvarengo y Leandro Chacoma, cada uno desempeñando roles clave en el desarrollo del plantel.

Argentinos Diadema: cambio en el liderazgo

En Argentinos Diadema, se ha producido un notable cambio con la llegada de Pablo Silgueira. Este nuevo entrenador reemplazará a Orlando Portalau, quien asumió la coordinación general del fútbol en Rada Tilly. La pretemporada de Silgueira comenzará este martes, acompañado por Alejandro Soto y Roberto Irolo en las disciplinas necesarias para preparar al equipo, bajo la coordinación de Fernando Calculef.