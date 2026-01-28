Leonel Búccolo: “Un riesgo país de 400 puntos abrirá la puerta que anhela el mercado”

La economía argentina empieza a mostrar signos, aunque tímidos, de recuperación en la rueda bursátil. A medida que los indicadores económicos se alinean de manera favorable, las expectativas entre los inversores van en aumento.

Índice Merval: Un Camino hacia Nuevos Máximos

Leonel Búccolo, analista de mercados, destacó que el índice Merval está consolidando precios y explorando niveles cruciales. «Actualmente, está lateralizando en la zona de 2000 a 2100 puntos, buscando confirmar un nivel de máximos», explicó en Canal E. Si el Merval logra superar estas barreras, podría abrir la puerta a alcanzar registros históricos.

Mejora en el Riesgo País y Bonos Soberanos

Otro factor positivo es la disminución del riesgo país, que está en descenso. «Los bonos muestran estabilidad en el corto plazo», añadió Búccolo. Destacó, además, que el Banco Central sigue acumulando reservas, lo que prepara el terreno para la próxima cosecha gruesa, generando un ambiente optimista para los próximos meses.

Perspectivas del Riesgo País y Financiamiento Externo

Búccolo explicó que una baja del riesgo país por debajo de los 500 puntos ya está considerada en los precios, y que el mercado tiene la vista puesta en niveles aún más bajos. «Si logramos alcanzar la zona de 440 o 400 puntos en seis meses, eso podría crear nuevas oportunidades de financiación externa», comentó el analista.

Dólar y Tasas: Un Contexto Favorable

El clima también es positivo en términos del dólar y las tasas de interés. «El dólar se mantiene estable y la presión sobre las tasas ha disminuido», subrayó Búccolo. Además, el aumento en la disponibilidad de pesos en circulación ha contribuido a suavizar la presión alcista sobre los intereses.

Mercados Internacionales: Oro, Petróleo y Bitcoin

En el ámbito internacional, Búccolo abordó el desempeño de los commodities. «El oro sigue mostrando un comportamiento alcista, influenciado por conflictos políticos y la inestabilidad del dólar», explicó. Esto ha llevado a muchos bancos centrales a reforzar sus reservas de oro, lo que podría sostener esta tendencia alcista.

El Rol de Bitcoin en el Mercado Actual

Contrario a lo que se podría pensar, Bitcoin parece no estar cumpliendo su función como refugio seguro en la actualidad. «El mercado está comenzando a ver que no funciona como activo de reserva de valor», afirmó Búccolo, señalando que muchos inversores están optando por el oro físico como refugio ante la incertidumbre.