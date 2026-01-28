La Iglesia rechaza bajar la edad de imputabilidad y pide cambios profundos al Gobierno

La reciente iniciativa del gobierno de Javier Milei de debatir la reducción de la edad de imputabilidad fue rápidamente rechazada por la Iglesia Católica, que alerta sobre la necesidad de enfrentar problemas más profundos en la sociedad.

La decisión del presidente Javier Milei de incluir el debate sobre la reducción de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias del Congreso ha generado una contundente respuesta de la Iglesia Católica. Este sector se opone a la medida y advierte que no se trata solo de modificar la legislación, sino de abordar los problemas estructurales que enfrenta el país.

Un Llamado a la Reflexión

La Comisión Episcopal de Pastoral Social recordó en un documento que “no se trata de bajar la edad de imputabilidad, sino de asumir cambios profundos”. Señalan que la falta de oportunidades y una cultura del trabajo adecuada han llevado a un aumento de la inseguridad y la delincuencia juvenil, afectando a muchas familias argentinas.

La Voz de las Víctimas

El documento también expresa la solidaridad de la Iglesia con las víctimas de la violencia, muchas de las cuales han sufrido debido a delitos cometidos por jóvenes. Sin embargo, advierte que centrar todo el debate en la gestión de menores puede resultar engañoso. Según las estadísticas del Ministerio de Seguridad Nacional, los menores son responsables de un porcentaje mínimo de los delitos en el país.

La Complejidad del Problema

Los expertos mencionan que la delincuencia juvenil es un tema complejo que debe ser tratado con la intervención de psicólogos, psiquiatras y educadores. La propuesta de reducir la edad de imputabilidad, afirman, no aborda las causas subyacentes del problema. En lugar de buscar soluciones simplistas, es crucial entender y mitigar estos factores.

El Impacto de las Drogas

Uno de los factores más alarmantes es el acceso de los jóvenes a las drogas, que se convierte en un catalizador de la violencia. La Iglesia insta a combatir el narcotráfico y a invertir en la prevención, alertando que hacer foco en la punibilidad de los menores sin considerar estos elementos es un error de base.

La Propuesta del Gobierno

El anuncio de Milei, realizado el 27 de enero, busca modificar la legislación existente que data de la última dictadura, permitiendo que los menores sean juzgados y condenados por delitos graves a partir de los 16 años. La diputada nacional Karen Reichardt ha expresado su apoyo a la iniciativa, argumentando que es una cuestión de sentido común.

Un Debate Necesario

La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad es solo un aspecto de un problema mayor que involucra la educación, la reinserción social y la creación de mejores oportunidades para la juventud argentina. La Iglesia hace un llamado a involucrar a todos los sectores de la sociedad en el desarrollo de soluciones integrales que ofrezcan esperanza y un futuro viable para los jóvenes.