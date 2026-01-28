Racing Juega como Local en Rosario

Este miércoles, Racing y Rosario Central se enfrentarán en un duelo crucial por la segunda fecha del Torneo Apertura, donde ambos equipos intentarán dejar atrás sus decepcionantes debuts.

El cotejo, perteneciente a la Zona B del campeonato, está programado para las 19 horas en el emblemático Estadio Presidente Perón, conocido popularmente como el “Cilindro de Avellaneda”. Fernando Echenique será el árbitro del encuentro, mientras que Lucas Novelli se encargará del VAR.

Racing, en busca de recuperación tras un mal inicio

El equipo local llega a este partido con la necesidad urgente de sumar puntos, después de haber sufrido una derrota 2-1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata. La presentación fue decepcionante, y los académicos intentarán cambiar la imagen mostrada en su primera salida.

Posibles cambios en la alineación

El director técnico Gustavo Costas parece inclinarse por repetir gran parte del once inicial que salió a jugar en el “Bosque”. Sin embargo, existe la posibilidad de que realice un cambio, considerando si el extremo colombiano Duván Vergara mantendrá su puesto o si, por el contrario, optará por Tomás Conechny, autor del gol del descuento en el partido anterior.

Rosario Central, también en crisis

Por su parte, Rosario Central comparte la presión de buscar la primera victoria en esta temporada tras un debut complicado. A pesar de haber comenzado el partido frente a Belgrano de Córdoba con ventaja gracias a un polémico penal, el “Pirata” logró revertir el resultado en los minutos finales, dejando al equipo dirigido por Jorge Almirón con un sabor amargo.

Un pasado reciente para dejar atrás

El “Canalla” acumula tres derrotas consecutivas, una racha preocupante que se extiende desde el cierre del 2025, con caídas ante Independiente y Estudiantes de La Plata. Este contexto agrega un peso extra al duelo, ya que tanto Racing como Central están determinados a obtener la victoria y recuperar confianza.