Aldo Abram: “El riesgo país es un termómetro que refleja la realidad”

La reciente caída del riesgo país a niveles cercanos a 500 puntos básicos representa un cambio significativo en la dinámica económica de Argentina. Esto podría abrir la puerta a nuevas oportunidades para los inversores.

La caída del riesgo país a niveles que no se veían en siete años es un indicativo clave del entorno económico actual en Argentina. Aldo Abram, economista destacado, sugiere que este dato debe ser interpretado en el contexto más amplio de la salud económica del país.

El riesgo país como termómetro económico

Abram destaca que el riesgo país actúa como un termómetro para medir la confianza de los inversores. “Este indicador no tiene valor por sí mismo; lo que realmente importa es lo que refleja”, explica el economista en su análisis. Históricamente, crisis económicas han llevado a una fuga de inversiones, ya que los inversores se alejan ante una perspectiva negativa.

Una luz al final del túnel: confianza en el futuro

El panorama comienza a cambiar cuando la percepción mejora. “Cuando la confianza crece, la demanda por bonos argentinos también lo hace”, señala Abram. Una mayor demanda puede llevar a una disminución en las tasas de interés, lo que optimiza las condiciones de financiamiento y puede provocar un ciclo positivo de inversión y crecimiento.

Esenciales reformas para un progreso sostenible

A pesar de esta tendencia, Abram advierte que son necesarias reformas estructurales para asegurar un crecimiento inclusivo y sostenible. “Es crucial implementar una reforma laboral que fomente el empleo formal en el sector privado”, sostiene. Sin estos cambios, el crecimiento económico podría no traducirse en oportunidades de trabajo de calidad.

La inflación y el panorama cambiario

En cuanto a la inflación, Abram anticipa un descenso continuo, proyectando un 2,6% para enero y índices mensuales por debajo del 1% hacia finales de año. Por otro lado, aunque la intervención del Banco Central como comprador puede influir en el tipo de cambio, el economista afirma que un equilibrio en la emisión de pesos es vital para mantener el control inflacionario. Si esta tendencia se mantiene, Argentina podría encaminarse hacia una inflación anual de un solo dígito.