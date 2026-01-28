Conductora de Córdoba pierde licencia y enfrenta denuncia penal tras arriesgada maniobra

Una mujer de 45 años enfrenta consecuencias severas luego de que un video de su conducción temeraria se volviera viral, mostrando maniobras peligrosas en una de las rutas más conocidas de Córdoba.

La conductora, al volante de una Toyota Hilux roja, fue denunciada penalmente e inhabilitada para manejar tras exhibir un comportamiento irresponsable en el camino de las Altas Cumbres. Este incidente ha reavivado el debate sobre las normas de tránsito y la seguridad vial en la región.

Peligrosas maniobras en una ruta restringida

Según el Ministerio de Seguridad provincial, el video, que circuló ampliamente en redes sociales, fue grabado el 26 de enero entre los kilómetros 2 y 4 de la Ruta Provincial n°34, conocida como «Camino de las Altas Cumbres». Las imágenes muestran cómo la mujer realizó sobrepasos indebidos por el carril contrario en una zona marcada por doble línea amarilla y curvas peligrosas.

Medidas drásticas a partir de la viralización

Tras la difusión del video, el Ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, ordenó la inhabilitación de la licencia de la mujer durante 90 días. Además, enfrentará una multa significativa por conducir en una zona prohibida y se ha iniciado un proceso penal por contravención.

Historial de infracciones

Este no es el primer incidente de esta conductora. Según informes del Ministerio de Seguridad, ya acumulaba tres inhabilitaciones previas: dos por pérdida de puntos y una debido a alcoholemia. Se le aplica también la figura de la reiterancia, dado su historial de incumplimientos.

Sanciones y prevención de conductas peligrosas

Además de la inhabilitación, se reveló que la mujer tenía un notable total de 21 multas por diversas infracciones, muchas de las cuales se catalogan como «muy graves».

La seguridad vial en la mira

El Ministro Quinteros destacó que la nueva reforma de la Ley de Tránsito permite una respuesta más ágil ante este tipo de comportamientos, enfatizando la necesidad de proteger la vida de las personas en las rutas. El uso de tecnologías avanzadas también se contemplará para mejorar la seguridad vial.

Un caso similar reaviva el debate

Este nuevo incidente guarda similitudes con otro ocurrido el 11 de enero, donde una mujer de 78 años, también en el mismo camino, realizó maniobras peligrosas que fueron captadas en video. En ese caso, la sanción se extendió a nivel nacional, y se destacó la importancia de la coordinación entre provincias para garantizar la aplicación de prohibiciones de conducción en todo el país.

Ambos casos resaltan un problema persistente en las carreteras argentinanas, donde las conductas irresponsables pueden tener consecuencias fatales.