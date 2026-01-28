Champions League: Se Deciden los Clasificados

Este miércoles se llevarán a cabo 18 emocionantes partidos en simultáneo para definir quiénes avanzan a los octavos de final de la UEFA Champions League. La adrenalina está en la cima.

Este miércoles será un día clave para el fútbol europeo, ya que se disputarán 18 encuentros correspondientes a la última fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Todos los partidos comenzarán a las 17:00 horas (Argentina), y podrás seguirlos a través de ESPN, FOX Sports y Disney+.

Equipos Clasificados hasta Ahora

Hasta el momento, solo Arsenal y Bayern Múnich han asegurado su lugar entre los ocho mejores. Arsenal lidera con 21 puntos, mientras que Bayern se encuentra en una sólida posición con 18 puntos.

Favoritos para Acompañar a los Gigantes

Otros grandes como Real Madrid y Liverpool también están casi clasificados, ambos con 15 puntos, al igual que Tottenham con 14. Sin embargo, la lucha por los restantes puestos se intensificará.

La Batalla por los Ocho Mejores

En la franja entre el sexto y decimotercer lugar, Paris Saint-Germain, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Sporting Lisboa, Manchester City, Atlético Madrid y Atalanta pugnarán por avanzar, todos con una misma meta: los 13 puntos son su arma.

Equipos en la Lucha por los Playoffs

También tienen posibilidades de acceder a los octavos Inter, Juventus, Borussia Dortmund, Galatasaray y Qarabag. Mientras tanto, los que se encuentran en las posiciones del 19° al 24° tienen su mirada en los playoffs: Olympique Marsella, Bayer Leverkusen, Mónaco, PSV Eindhoven, Athletic Bilbao y Olympiacos, pero no pueden relajarse, ya que hay ocho equipos a la caza.

Horarios y Partidos para No Perderse

Todos los encuentros comenzarán a las 17:00 horas.