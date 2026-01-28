Nuevas Reglas en el Código Aduanero: Impacto en Importadores y Exportadores

Los recientes ajustes al Código Aduanero en Argentina han generado expectativas en el comercio exterior. Aunque la modificación no conlleva cambios drásticos, brinda nueva previsibilidad a importadores y exportadores.

Las nuevas regulaciones del Código Aduanero, que acaban de entrar en vigor, han sido diseñadas para introducir ajustes técnicos, de acuerdo con lo explicado por José Lopetegui, director de Comercio Exterior de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Sin embargo, aclara que estos cambios no alteran significativamente la rutina diaria del comercio exterior.

“Estos cambios son adecuaciones a normas que ya habían sido anunciadas a finales de 2023”, indicó Lopetegui, quien subrayó la importancia de la solicitud de clasificación arancelaria previa como un aspecto central de la reforma.

Menos Riesgos para Importadores y Exportadores

El experto enfatiza que la modificación no impacta directamente en los derechos ni condiciones comerciales, pero busca disminuir el riesgo de sanciones. “No es un cambio trascendental para el importador o el exportador, pero sí aporta previsibilidad ante dudas en la clasificación”, afirmó. Anteriormente, una clasificación incorrecta podía derivar en sanciones económicas significativas, llegando hasta cinco veces el perjuicio fiscal.

Beneficios de la Nueva Normativa

Lopetegui también explicó que tanto las pequeñas y medianas empresas como las grandes compañías ahora se rigen por la misma normativa. “Es un alivio poder presentar una declaración jurada, ya que la Aduana tiene un plazo de 30 días para expedirse”, añadió. Sin embargo, advirtió sobre la dificultad de cumplir con ese plazo debido a la falta de personal y la acumulación de expedientes.

Si la Aduana no responde dentro del tiempo estipulado, el importador podrá despachar sus mercancías bajo la clasificación declarada, aunque deberá presentar una garantía. “La mercancía será despachada, pero con una garantía adicional”, aclara. Un beneficio destacado es que, si posteriormente la Aduana indica una clasificación errónea, no se aplicará la multa, lo que constituye un alivio para el sector. “Ya no hay una espada de Damocles sobre nuestras cabezas”, agregó.

Desafíos en la Competencia Externa

En el contexto económico actual, Lopetegui advierte que la reducción de aranceles en áreas como el textil y el calzado incrementa la competencia externa. “Bajar del 35% al 20% impacta fuertemente en nuestros fabricantes locales”, puntualiza. Esta situación se ve agravada por el auge del comercio electrónico y los envíos por courier, los cuales están saturados y afectan considerablemente al comercio local.

Por último, Lopetegui menciona que la reciente apertura comercial no ha sido acompañada por la reducción de impuestos internos, lo que ocasiona un desbalance: “Las medidas para disminuir derechos de importación no han ido de la mano con la reducción de impuestos para los productores locales”, concluyó.