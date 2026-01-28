Familia de Pablo Grillo comparte video que muestra su mejoría y buen ánimo

La familia de Pablo Grillo, el fotoperiodista que sufrió graves heridas en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, ha compartido las últimas novedades sobre su estado de salud, revelando importantes progresos en su rehabilitación.

Después de nueve meses de intensivo tratamiento, Pablo Grillo se muestra positivo en su proceso de recuperación. En un emotivo video compartido por su familia, se lo puede ver moviéndose sin el apoyo de una silla de ruedas en el jardín del Hospital M. Rocca, reflejando su buen estado de ánimo.

Mejoras en la salud de Grillo

Recientemente se ha informado sobre la retirada de la sonda nasogástrica, lo que le permitirá comenzar a alimentarse por sí mismo. «Volvió a tomarse un mate, algo sencillo pero significativo. Su autonomía ha mejorado notablemente, lo que podría llevar a que le retiren los pañales pronto», expresó un familiar.

Actualización sobre el caso judicial

Por otro lado, en el ámbito judicial, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones decidió confirmar el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero, responsable del disparo que hirió gravemente a Grillo. Este fallo se suma a otras acusaciones por abusos de armas durante la manifestación del 12 de marzo.

Los jueces reafirmaron que Guerrero fue el autor del disparo que causó las lesiones, así como de otros cinco disparos realizados en dirección a los manifestantes, destacando la gravedad de los hechos ocurridos durante esta protesta.