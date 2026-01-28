Alberto Montaña Plata, nuevo presidente del Consejo de Estado 2026

El magistrado fue elegido por unanimidad y promete llevar su rica experiencia académica y judicial a la conducción del alto tribunal.

Alberto Montaña Plata asumirá la presidencia del Consejo de Estado en 2026, tras ser elegido de manera unánime por la Sala Plena del tribunal, reemplazando a Luis Alberto Álvarez Parra. Esta decisión se inscribe dentro de las disposiciones de la reforma constitucional de 2015, que busca equilibrar la trayectoria profesional, judicial y académica en la selección de magistrados.

Formación Académica y Trayectoria Internacional

Montaña Plata, abogado graduado de la Universidad Externado de Colombia, cuenta con un impresionante currículum que incluye un doctorado de la Universidad de Bolonia y un posdoctorado en Derecho Público de la Universidad de Pisa, ambos en Italia. Su formación robusta lo ha establecido como uno de los expertos en derecho administrativo en Colombia.

Labor Académica

Con más de 25 años de experiencia docente en la Universidad Externado de Colombia, Montaña Plata ha dirigido el Departamento de Derecho Administrativo y ha sido miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho. Asimismo, ha contribuido con libros y artículos sobre jurisdicción contenciosa administrativa y servicios públicos. Su labor docente también ha trascendido fronteras, dando clases en universidades de Italia y España, como las de Bologna y Madrid.

Experiencia Judicial y Contribuciones

Desde su ingreso al Consejo de Estado en enero de 2019, Montaña Plata ha desempeñado funciones clave, incluyendo magistrado auxiliar y conjuez. Su trabajo como árbitro en Centros de Arbitraje y Conciliación reafirma su compromiso con la justicia y la resolución de conflictos.

Enfocado en Retos Contemporáneos

El nuevo presidente llega con un profundo conocimiento de los desafíos que enfrenta la jurisdicción contencioso-administrativa en Colombia. De acuerdo al Consejo de Estado, su elección se alinea con la necesidad de preservar la independencia y la calidad técnica en la administración de justicia.

Cambio en la Dirección del Consejo de Estado

La designación de Montaña Plata como presidente marca un giro hacia una gestión más académica y especializada, dejando atrás el mandato de Luis Alberto Álvarez Parra, que estuvo marcado por tensiones con el gobierno actual.

María del Pilar Bahamón Falla como Vicepresidenta

En el mismo acto, María del Pilar Bahamón Falla fue elegida como vicepresidenta. Con una sólida formación en Derecho con especializaciones variopintas, Bahamón Falla también ha ocupado cargos clave en la administración pública, incluyendo roles significativos en la Jurisdicción Especial para la Paz.