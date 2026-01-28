De Papel a Pantalla: La Revolución Digital en el Acceso a la Vivienda en Argentina

La búsqueda de una vivienda propia se complica en Argentina, donde acceder a créditos hipotecarios tradicionales es un desafío. En este contexto, Endar emerge como una solución innovadora que transforma la forma en que las familias obtienen financiamiento.

Hernán Resnicoff, CEO de Endar, presentó su plataforma como un puente entre quienes necesitan financiamiento y aquellos que desean invertir. “Endar es la primera plataforma de finanzas colaborativas en Argentina, que conecta directamente a las familias con los inversores”, comentó en una reciente entrevista.

Transformando el Sistema de Préstamos

La startup se asemeja a «Uber para préstamos hipotecarios», donde el inversor presta directamente al comprador, evitando la burocracia de los bancos. Esto no solo reduce costos, sino que también amplía el acceso al crédito, permitiendo una experiencia más fluida para todos los involucrados.

Innovación Digital que Acelera el Proceso

Resnicoff enfatizó que el proceso administrativa complejo del mercado inmobiliario argentino ha sido revolucionado. “Endar garantiza la aprobación de créditos en menos de siete días”, subrayó. Esta velocidad se debe a la adopción de herramientas digitales e inteligencia artificial, que simplifican la gestión de solicitudes.

Un Proceso Completamente Online

Los solicitantes disfrutan de un sistema 100% digital: solo necesitan ingresar su información y, en cuestión de días, recibirán una respuesta sobre la aprobación del crédito. “Actualmente, el 45% de nuestras transacciones se realizan sin necesidad de reuniones presenciales. Esperamos alcanzar el 80% para 2026”, afirmó Resnicoff, marcando una clara tendencia hacia la digitalización del sector.

Un Modelo Basado en Tasas Justas

La ausencia de intermediarios financieros permite ofrecer tasas de interés más competitivas. “El comprador accede a condiciones más favorables y el inversor obtiene mayor rentabilidad, creando un sistema más justo”, detalló Resnicoff. Esta fórmula ha sido clave para el notable crecimiento de Endar.

Resultados Imponentes en Crecimiento

El año 2025 fue testigo de un incremento del 300% en el volumen de financiamiento. “680 familias lograron adquirir su vivienda», indicó Resnicoff, con una inyección total de 20 millones de dólares en créditos. Las proyecciones son aún más optimistas, con metas que incluyen 30 millones de dólares y 1.000 familias en 2026, y un objetivo ambicioso de 100 millones para 2030.

Acceso Inclusivo para Inversores y Familias

Para formar parte de este innovador sistema, se establece un mínimo de 10.000 dólares tanto para inversores como para quienes buscan financiamiento, que puede alcanzar hasta el 35% del valor de la propiedad.