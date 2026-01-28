Conductores de UTV y camioneta, inhabilitados tras choque bajo efectos del alcohol

Conductores Inhabilitados Tras Grave Accidente en Pinamar: La Tragedia de Bastian

La Seguridad Vial en Argentina se enfrenta a un nuevo escándalo tras el accidente que dejó a Bastian Jerez, un niño de 8 años, en terapia intensiva. Los conductores involucrados han sido inhabilitados de por vida para conducir en la provincia de Buenos Aires.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires confirmó que le revocará los permisos de conducción a Noami Quirós, quien estaba al mando de un UTV, y a Manuel Molinari, quien conducía una camioneta Amarok. Esta severa penalización responde a la realización de “maniobras imprudentes” que llevaron a la grave situación del menor.

Detalles del Accidente y las Consecuencias Legales

La inhabilitación fue decidida tras recibir las actuaciones administrativas del caso y la confirmación de que ambos conductores tenían alcohol en sangre, algo estrictamente prohibido. Quirós presentó 0,41 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que Molinari mostró 0,21 gramos en las pruebas realizadas.

Reacción de las Autoridades

El Ministerio de Transporte subrayó el alto riesgo que conllevaban las acciones de los conductores, especialmente en un área con tantas familias presentes. La sanción fue efectuada a partir del 20 de enero, y ambos se enfrentarán a una inhabilitación que se extenderá hasta enero de 2099.

Estado de Salud de Bastian Jerez

Desde hace quince días, Bastian se encuentra en terapia intensiva debido a las graves lesiones sufridas en el accidente. Ha pasado por seis operaciones complejas y está bajo monitoreo constante en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil de Mar del Plata, acompañado por su familia que espera su recuperación.

Continuación de la Investigación Judicial