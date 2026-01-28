Boca refuerza su plantilla y enfrenta al campeón

Este miércoles, Estudiantes de La Plata y Boca Juniors se enfrentarán en un emocionante partido que marcará la segunda fecha del Torneo Apertura. Con la llegada de Santiago Ascacíbar al "Xeneize", la expectativa no podría ser mayor.

El esperado encuentro se llevará a cabo a las 22:10 en el mítico estadio UNO – Jorge Luis Hirschi, bajo la dirección del árbitro Pablo Echevarría y con Héctor Paletta a cargo del VAR.

Un Partido Cargado de Expectativa

Estudiantes de La Plata llega tras un empate 1-1 con Independiente, buscando su primera victoria en el torneo. Con la vista puesta en la próxima Copa Libertadores, el «Pincha» ha mantenido la base del equipo campeón y ha incorporado a Adolfo Gaich. Sin embargo, el equipo atraviesa un momento crítico debido a lesiones, como la del arquero Fernando Muslera.

Boca, que venció a Deportivo Riestra en su debut, también enfrenta dificultades. La baja de Alan Velasco, con un esguince de rodilla que lo mantendrá alejado del campo por dos meses, obligará a reestructurar el equipo. Se evalúan las alternativas entre Kevin Zenón y Brian Aguirre para su reemplazo, mientras que el plantel busca consolidar un mediocampo potente con Leandro Paredes, Ander Herrera y Tomás Belmonte.

Formaciones Propuestas

Estudiantes (LP): Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti o Eros Mancuso; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Cristian Medina; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo, Fabricio Pérez. DT: Eduardo Domínguez.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Kevin Zenón, Lucas Janson, Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Estadio: UNO – Jorge Luis Hirschi

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Héctor Paletta

Hora: 22:10 / TV: ESPN Premium

Santiago Ascacíbar, el Refuerzo Esperado

La incorporación de Santiago Ascacíbar se ha concretado tras una mejora en la propuesta de Boca, que ahora ofrece cuatro millones de dólares por el 80% del pase, además de ceder a Brian Aguirre por 18 meses. Esta transacción cobra vital importancia tras la lesión de Rodrigo Battaglia, y el club busca un mediocampista que aporte despliegue y presencia en el área.

Ascacíbar, quien todavía no debutará este miércoles, pisará La Ribera con la responsabilidad de ser un referente en el mediocampo, mientras que su contrato sería por cuatro temporadas.

Ángel Romero se Une al Plantel

Además, Ángel Romero ha finalizado su revisión médica y se convertirá en nuevo jugador de Boca. El futbolista paraguayo, que llega en condición de libertad tras su paso por el Corinthians, firmará por un año con opción a un segundo.

Romero expresó su entusiasmo por unirse a uno de los clubes más destacados del mundo, ya que fue contactado por Juan Román Riquelme previamente a su llegada, un gesto que lo motivó a tomar la decisión de sumarse al equipo.