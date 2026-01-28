Gerardo Fernández: ‘El costo de construir se triplicó desde 2020’

La industria de la construcción en Argentina enfrenta un contexto complicado, donde el aumento de costos y la falta de financiamiento están afectando gravemente su desarrollo. A pesar de las dificultades, hay signos de una lenta recuperación.

Gerardo Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras, ha compartido su visión sobre el estado actual del sector, revelando que construir se ha vuelto tres veces más costoso en dólares en comparación con 2020, una realidad que aún no se refleja en el mercado inmobiliario.

El Obstáculo del Crédito Hipotecario

Fernández señaló que el elevado costo del crédito hipotecario sigue siendo uno de los principales frenos para el crecimiento. «El aumento del 500% en el crédito hipotecario suena alarmante, pero parte de una base casi inexistente», explicó. Aunque reconoce que se ha avanzado, enfatiza que aún queda un largo camino por recorrer. «Hoy tenemos 500 créditos, pero hace dos años no teníamos nada».

Expectativas Desalineadas

Una de las preocupaciones más grandes para el sector es la desconexión entre los precios de los inmuebles y las expectativas del público. «La percepción de que un departamento vale entre 80 y 100 mil dólares choca con la realidad actual, donde el precio real está entre 150 y 180 mil», afirmó Fernández. Esto obstaculiza las transacciones y limita las oportunidades de negocio.

Inversión Pública y su Impacto

La falta de inversión por parte del Estado se ha convertido en un factor clave en la crisis actual. «El Estado sigue ausente en la infraestructura, lo cual agrava aún más la situación», señaló. La disminución de recursos provinciales también juega un papel crucial, limitando proyectos esenciales como agua, cloacas y caminos.

Reforma Laboral y Costo de Mano de Obra

Sobre la reforma laboral, Fernández argumentó que su impacto en la construcción es limitado. «No ha afectado sustancialmente al sector», enfatizó. Sin embargo, subrayó la necesidad de reducir el costo laboral, que sigue generando un desajuste en el presupuesto de las empresas. «Es crucial bajar aún más este costo para aliviar la carga sobre los empleadores».

Precios de Insumos y Monopolios

Con respecto a los insumos, Fernández indicó que algunos precios han comenzado a estabilizarse gracias a una mayor apertura en las importaciones. «Hemos visto mejoras en precios de cerámica, grifería y vidrio», detalló, aunque muchos desarrolladores aún no pueden aprovechar esas oportunidades.

Expectativas Futuras

El reacomodamiento en los precios ya está en marcha, aunque la industria de la construcción ha sido una de las más afectadas por la reducción de obras públicas. «Los despachos de cemento y acero siguen muy por debajo de lo esperado para este año», concluyó Fernández, advirtiendo sobre la fragilidad del sector.