Carnaval 2026: Descubre el Primer Fin de Semana Largo y los Días de Feriado

El Carnaval 2026 promete ser un evento destacado en el calendario argentino, ofreciendo a los ciudadanos la oportunidad de disfrutar de uno de los fines de semana más largos del año. Con dos días de feriado confirmados, es el momento perfecto para planificar escapadas o simplemente relajarse.

Los días de feriado nacional por Carnaval en 2026 se establecerán el lunes 16 y martes 17 de febrero. Esta combinación de días festivos permitirá disfrutar de cuatro días de asueto continuos, ya que el fin de semana comenzará el sábado 14. La expectativa de un alto movimiento turístico durante este periodo es palpable, con reservas hoteleras que alcanzan cifras récord y una rica agenda de actividades culturales y festivas en todo el país.

Las Fechas Clave del Carnaval 2026

En el contexto del Carnaval, es importante recordar que su fecha varía cada año, ya que está vinculada al calendario litúrgico. Por lo general, se celebra en los días previos a la Cuaresma, lo que puede situar sus festividades en febrero o marzo.

Tradiciones Carnavalescas en Argentina

Durante el Carnaval, Argentina vibra con la energía de corsos, desfiles y espectáculos populares. Un destino emblemático es Gualeguaychú, donde miles de visitantes se unen para disfrutar de los coloridos desfiles en el corsódromo. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires también presenta una rica oferta de corsos barriales, especialmente en barrios como Boedo y Almagro, llenando las calles de vida y música durante el fin de semana extendido.

Aspectos Laborales Asociados a los Feriados de Carnaval

Los feriados de Carnaval son inamovibles y su reconocimiento está establecido por ley. Aquellos que deban trabajar durante estos días tendrán derecho a recibir una compensación económica equivalente al doble de un día laboral normal, garantizando así que todos puedan disfrutar de la festividad.

Otras Fechas Importantes en el Calendario de 2026

Además de los días de Carnaval, el calendario nacional de 2026 incluye varios feriados destacados:

Febrero

Lunes 16: Carnaval (feriado inamovible)

Martes 17: Carnaval (feriado inamovible)

Marzo

Lunes 23: Día no laborable con fines turísticos

Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)

Abril

Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible)

Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible)

Mayo

Viernes 1°: Día del Trabajo (feriado inamovible)

Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (trasladado)

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (trasladable)

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20)

Diciembre