River vs. Gimnasia: ¡El Gran Encuentro!

El miércoles, River Plate se enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata en una emocionante cita del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Ambos equipos saldrán al campo con la ambición de sumar tres valiosos puntos.

El encuentro, correspondiente a la Zona B, tendrá lugar a las 20:00 en el icónico Estadio Monumental, bajo la supervisión del árbitro Pablo Dóvalo, asistido por Germán Delfino en el VAR.

River comenzó su camino en el Apertura con una victoria 1-0 sobre Barracas Central, gracias a un gol del lateral derecho Gonzalo Montiel. Aunque no fue su mejor partido, el técnico Marcelo Gallardo destacó la importancia de sumar desde el primer encuentro, asegurando que el equipo seguirá mejorando en cada partido.

En su próximo juego, Gallardo está considerando mantener el mismo once inicial que derrotó a Barracas, a pesar de la ausencia de su arquero habitual.

El Lobo busca mantener el buen ritmo

Por su parte, Gimnasia tuvo un arranque prometedor en el Apertura, ganando 2-1 a Racing, un choque en el que dominó de principio a fin. El equipo, dirigido por Fernando Zaniratto, busca no solo mantenerse en la pelea, sino ser uno de los protagonistas del fútbol argentino este año, tras llegar a las semifinales del Torneo Clausura 2025.

Formaciones esperadas

River Plate

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Gimnasia y Esgrima La Plata

Nelson Insfrán; Pedro Silva Torrejón, Enzo Martínez, Renzo Giampaoli, Renzo Steimbach; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Ignacio Fernández, Franco Torres; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Detalles del encuentro

Estadio: Mas Monumental

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Germán Delfino

Hora: 20:00

Transmisión: TNT Sports Premium