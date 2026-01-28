El Gobierno frena el dumping de Techint y busca integrar a Paolo Rocca en su nuevo modelo

La reciente derrota de Techint en la licitación del gasoducto de Vaca Muerta, ganada por la firma india Welspun, ha desencadenado un intenso debate sobre el modelo de producción argentino. Las tensiones entre el Gobierno y el sector industrial se agudizan, cuestionando la priorización de proveedores nacionales frente a la búsqueda de costos más bajos.

La licitación del gasoducto de Vaca Muerta ha llevado la competencia empresarial a un nuevo nivel. La elección de Welspun ha abierto un interrogante crucial: ¿debería ser la eficiencia de costos el único criterio en decisiones estratégicas que afectan el desarrollo nacional?

Política y Negocios: La Respuesta del Gobierno

Desde la Casa Rosada, han dejado claro que no se tomarán medidas antidumping, como había sugerido Paolo Rocca, presidente de Techint. Este mensaje se alinea con las declaraciones de Javier Milei y Federico Sturzenegger, quienes reafirmaron la necesidad de mantener precios competitivos para reducir el «costo argentino».

La Puerta Abierta a la Investigación

A pesar de la negativa política, los funcionarios de la Secretaría de Comercio señalaron que los reclamos por dumping son permitidos. Esto da a Techint la posibilidad de solicitar una investigación, apoyándose en un precedente internacional que podría jugar a su favor.

Un Contexto Internacional Complicado

La historia reciente también pesa en la balanza. En 2018, la gestión de Donald Trump impuso sanciones a Welspun por prácticas de dumping, lo que podría fortalecer el argumento de Techint. Sin embargo, el Gobierno argentino parece decidido a mantener su postura de favorecer las ofertas más económicas.

El Dilema: Ser Noruega o Nigeria

En el centro del debate se encuentra un dilema estratégico: ¿seguirá Argentina un camino de desarrollo sostenible, como Noruega, o caerá en una economía primarizada, similar a Nigeria? Techint insiste en que un manejo adecuado de los recursos naturales puede potenciar la economía y crear empleo de calidad, apostando al valor agregado.

Opiniones Encontradas en el Sector Siderúrgico

La comunidad empresarial presenta opiniones divididas. Mientras algunos apoyan la posición de Rocca, otros argumentan que las condiciones actuales del mercado dificultan una competencia equitativa. La necesidad de mejorar la competitividad ante costos locales elevados es un reclamo unánime, que refuerza la idea de que el Gobierno debe actuar si se detecta dumping.

Los Rumores en el Círculo Rojo

La situación ha generado suspicacias entre los líderes empresariales. Hay quienes creen que Rocca, tradicionalmente un defensor de las denuncias por dumping a nivel global, podría haber subestimado su posición al apuntar a altos precios en esta licitación para forzar un cambio en la política industrial en Argentina.