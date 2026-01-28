España logra erradicar el cáncer de páncreas en ratones por primera vez

Revolucionario Avance en el Tratamiento del Cáncer de Páncreas: La Terapia que Elimina Tumores en Ratones

Un equipo en España ha logrado un hito significativo en la lucha contra el cáncer de páncreas, con un enfoque innovador que elimina eficazmente una de las formas más agresivas de esta enfermedad.

Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) han desarrollado una terapia combinada que ha eliminado el adenocarcinoma ductal, el tipo más común y letal de cáncer de páncreas. Este tratamiento emplea tres fármacos simultáneamente, evitando la resistencia y sin provocar efectos secundarios relevantes.

Presentación de Resultados que Dan Esperanza

Mariano Barbacid, director del Grupo de Oncología Experimental del CNIO, junto a la investigadora Carmen Guerra y la presidenta de la Fundación CRIS contra el cáncer, Lola Manterola, compartieron estos prometedores hallazgos en una conferencia de prensa. También estuvo presente Cristina Domínguez, una soprano y paciente de cáncer de páncreas, quien aportó una conmovedora perspectiva personal al evento.

Un Enemigo Silencioso: El Adenocarcinoma Ductal

Este tipo de cáncer, caracterizado por un diagnóstico tardío, presenta un pronóstico sombrío, con una tasa de supervivencia que no supera el 5% a cinco años. Barbacid subrayó que, desde 1981, el conocimiento sobre las bases moleculares del cáncer ha crecido, aunque el avance en tratamientos específicos para el páncreas ha sido limitado.

Entendiendo la Lógica del Tratamiento

La mutación en el oncogén KRAS es la principal responsable del desarrollo de este cáncer. A pesar de la existencia de fármacos que bloquean su actividad, estos han demostrado una eficacia pasajera debido a la rápida aparición de resistencias en los tumores. La innovadora estrategia del CNIO se centra en atacar tres elementos críticos del crecimiento tumoral: KRAS, EGFR y STAT3.

Resultados Prometedores en Modelos Preclínicos

En ensayos realizados con 18 ratones que recibieron células cancerosas de seis pacientes distintos, se observó que 16 de ellos permanecían vivos y libres de la enfermedad 200 días tras el tratamiento, sin sufrir efectos adversos. Este resultado apoya la potencial efectividad de la terapia combinada.

🔴Hoy celebramos un momento histórico en la investigación. El Dr. Mariano Barbacid y su equipo han logrado la desaparición completa y duradera del Cáncer de Páncreas en modelos experimentales.

El Camino por Delante: Futuras Investigaciones

Este avance no es un final, sino el comienzo de un nuevo capítulo en la investigación sobre el cáncer de páncreas. Barbacid ha enfatizado la importancia de seguir investigando para optimizar el tratamiento y aplicarlo a otros modelos preclínicos, así como para estudiar las metástasis relacionadas y el impacto en el microambiente tumoral.

Estos hallazgos no solo son un baluarte de la ciencia, sino también una esperanza renovada para muchos pacientes y sus familias. La lucha contra el cáncer de páncreas está en marcha y los resultados son alentadores.